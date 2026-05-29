El paso de Florentino Pérez por el Real Madrid cambió para siempre la política de fichajes del club. Bajo sus dos ciclos, la institución apostó por incorporar a algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial, combinando nombres históricos con jóvenes que terminaron convirtiéndose en leyendas de la camiseta blanca. Además de potenciar al equipo dentro del campo, la dirigencia entendió rápidamente el impacto comercial y mediático que generaban estas operaciones, utilizando cada incorporación como una herramienta para expandir la marca del club a nivel global.

La llegada de figuras internacionales no solo elevó el nivel deportivo del equipo, sino que también ayudó a posicionar al Real Madrid como el club más poderoso y mediático del planeta. Desde la era de los Galácticos con nombres como Zinedine Zidane, David Beckham y Ronaldo Nazário, hasta el ciclo más ganador encabezado por Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Karim Benzema, Florentino convirtió los fichajes estelares en una marca registrada de su gestión.

El once ideal del Real Madrid con los mejores fichajes realizados por Florentino Pérez

1. Thibaut Courtois

Real Madrid Unveil New Signing Thibaut Courtois | Denis Doyle/GettyImages

Después de ponerse la camiseta del Atlético de Madrid y de enfrentar al Real Madrid en la histórica final de la Champions 2014, el portero belga llegó al conjunto merengue en 2018 a cambio de 35 millones de euros.



Desde entonces nunca ha dejado de estar entre los mejores 3 arqueros del mundo, siendo determinante en muchas de las conquistas del club de los últimos años.

2. Dani Carvajal

Daniel Carvajal New Real Madrid Signing Press Conference | Victor Carretero/GettyImages

Formado en la cantera del Real Madrid, Dani Carvajal tuvo que salir del club para terminar encontrando su lugar. Tras una gran temporada en el Bayer 04 Leverkusen, el conjunto blanco ejecutó en 2013 la opción de recompra por apenas 6,5 millones de euros, una cifra que con el tiempo terminó siendo una auténtica ganga.



Desde entonces se convirtió en una pieza fundamental de una de las etapas más exitosas de la historia del club. Con personalidad, intensidad y una enorme regularidad, el lateral español fue titular en la conquista de múltiples Champions League y logró consolidarse como uno de los mejores jugadores del mundo en su posición durante más de una década.

3. Sergio Ramos

Real Madrid's president Florentino Perez | PHILIPPE DESMAZES/GettyImages

Sergio Ramos tenía solo 19 años cuando llegó al Real Madrid procedente del Sevilla a cambio de 27 millones de euros, una cifra récord para un defensor español en aquel momento. Lo que parecía una apuesta a futuro terminó convirtiéndose en la llegada de uno de los jugadores más importantes en la historia moderna del club y de uno de los defensores más determinantes que haya dado el fútbol.



Líder, capitán y autor de goles decisivos en las noches más importantes, lo tenía todo: agresividad, personalidad y una capacidad goleadora poco habitual para un zaguero. Campeón del mundo con España en 2010, construyó una carrera legendaria en el conjunto blanco, donde conquistó 22 títulos oficiales: 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 5 Ligas de España, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Su gol en la final de Lisboa ante el Atlético de Madrid quedó grabado para siempre como uno de los momentos más icónicos en la historia del club.

4. Raphaël Varane

Asier Illarramendi New Real Madrid Signing Press Conference | Elisa Estrada/GettyImages

Era un adolescente con apenas una temporada en el Lens cuando fue fichado por el Madrid en 2011 por cerca de 10 millones de euros. Recomendado especialmente por Zinedine Zidane, el defensor francés terminó convirtiéndose en uno de los centrales más importantes de su generación.



Elegante para salir jugando, rápido en los cruces y con una serenidad poco habitual para su edad, Varane formó una dupla histórica junto a Sergio Ramos durante la etapa más ganadora del club en el siglo XXI. Fue campéon del Mundo con Francia en 2018 y como merengue conquistó 18 títulos, incluyendo 4 Champions League y 3 Ligas de España.



5. David Alaba

Real Madrid Unveil New Signing David Alaba | Pedro Castillo/GettyImages

Tras una década repleta de títulos en el Bayern Munich, llegó al Real Madrid en 2021 como agente libre. Su experiencia en la élite, su capacidad para jugar en distintas posiciones y su personalidad hicieron que se adaptara de inmediato a uno de los vestuarios más exigentes del mundo.



Aunque el lateral izquierdo no fue una posición especialmente marcada por grandes fichajes durante las presidencias de Florentino Pérez, Alaba logró destacarse por su jerarquía y liderazgo. Las lesiones no le permitieron brillar como en su etapa en Alemania, pero el austríaco tiene con qué estar en el equipo ideal.

6. Zinedine Zidane

Zidane Press Conf X | Getty Images/GettyImages

La llegada de Zizou al club en 2001 simbolizó como pocas operaciones la llamada era de los Galácticos. Después de romper el mercado con su fichaje desde la Juventus, el francés aterrizó en Madrid con el cartel de mejor futbolista del mundo y terminó convirtiéndose en una de las grandes leyendas del club.



Dueño de una elegancia única y de una técnica que marcó a toda una generación, dejó momentos emblemáticos con la camiseta blanca, como aquel gol en Glasgow ante el Bayer Leverkusen en la final de la Champions League de 2002. Son pocos los que discuten el lugar de este crack absoluto entre los mejores jugadores de todos los tiempos.



Su historia con Florentino Pérez no terminó dentro del campo. Años después regresó como entrenador y lideró una etapa irrepetible para el club, conquistando tres Champions League consecutivas desde el banco y transformándose también en uno de los técnicos más exitosos en la historia del Real Madrid.

7. Toni Kroos

Toni Kroos Officially Unveiled At Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

Recién consagrado campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, Toni Kroos apareció como una oportunidad de mercado imposible de desaprovechar para el Real Madrid. El mediocampista alemán estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Manchester United, pero finalmente el conjunto blanco logró adelantarse y cerró su incorporación desde el Bayern Munich por una cifra cercana a los 25 millones de euros.



Aquella operación terminó siendo una de las más exitosas de la segunda etapa de Florentino Pérez. Kroos fue el cerebro silencioso de un equipo que dominó Europa durante una década con su precisión en los pases, su inteligencia táctica y una regularidad pocas veces vista en la élite. Junto a Luka Modrić y Casemiro formó uno de los mediocampos más exitosos de la historia moderna del fútbol.

8. Luka Modric

Luka Modric Signs Contract Extension At Real Madrid | Pedro Castillo/GettyImages

Pocos serían capaces de imaginar el impacto histórico que tendría el fichaje de Luka Modric cuando llego desde Tottenham en 2012 por 35 millones de euros. Sus primeros meses fueron complicados e incluso llegó a ser cuestionado por parte de la prensa española, pero el croata terminó respondiendo dentro del campo hasta convertirse en uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos.



Con una mezcla de talento, sacrificio y una calidad técnica extraordinaria, Modrić fue el gran conductor futbolístico de una etapa dorada. Ganador del Balón de Oro en 2018 tras llevar a su selección a la final del Mundial, también se transformó en el jugador más ganador en la historia del Real Madrid con 28 títulos: 6 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 5 Supercopas de España, 4 Ligas de España y 2 Copas del Rey.

9. Gareth Bale

Real Madrid Training Session | Angel Martinez/GettyImages

Gareth Bale llegó al Real Madrid en 2013 como el fichaje más caro de la historia en aquel momento. Florentino Pérez desembolsó cerca de 100 millones de euros para quedarse con un futbolista que venía de dominar la Premier League gracias a una combinación de velocidad y explosión pocas veces vista.



Aunque en este lugar perfectamente podrían haber aparecido nombres como Ronaldo Nazário, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, o Luis Figo, cuyo mediático fichaje inauguró la era Galáctica, elegimos al galés por todo lo que terminó representando durante su etapa merengue. Sus actuación en la final de Kiev 2018 ante el Liverpool o su corrida en la final de la Copa del Rey 2014 frente al Barça tienen un lugar privilegiado en la historia del club.



Ganó un total de 19 títulos, entre ellos cinco Champions League, tres Ligas y 4 Mundiales de Clubes. Junto a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema conformó la temida BBC, uno de los ataques más espectaculares de la última década.

10. Cristiano Ronaldo

Real Madrid's new player Portuguese Cris | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Pocos futbolistas han marcado una era en el Real Madrid como Cristiano Ronaldo. Con una ambición descomunal y una capacidad goleadora nunca antes vista en el club, el portugués se convirtió en el gran símbolo de una de las etapas más exitosas en la historia moderna del conjunto blanco.



Máximo goleador histórico del Real Madrid con 451 gritos, fue determinante en la conquista de 16 títulos, incluyendo 4 Champions League y 2 Ligas de España. Su rivalidad con Lionel Messi marcó una época del fútbol mundial y llevó a LaLiga de España a ser la mejor durante muchos años.

11. Karim Benzema

Real Madrid's new player French Karim Be | PHILIPPE DESMAZES/GettyImages

Socio ideal de Cristiano y uno de los integrantes de la histórica BBC que completaba Gareth Bale. Inteligente, técnico y con una enorme capacidad para asociarse, el delantero francés proveniente del Lyon entendió como pocos el juego colectivo para convertirse en un tremendo goleador.



Aunque convivió gran parte de su etapa con otras grandes estrellas, su importancia dentro del equipo fue creciendo con el paso de las temporadas hasta llegar a ser el gran líder ofensivo del Madrid. Sus últimos años en el club fueron extraordinarios, alcanzando el mejor nivel de su carrera y siendo la gran figura de la Champions League 2022, torneo en el que apareció con goles decisivos ante PSG, Chelsea y Manchester City antes de conquistar el título frente al Liverpool. Como no podía ser de otra forma, ese año se alzó con el Balón de Oro.



Ganador de 25 títulos con el conjunto blanco, entre ellos cinco Champions League y cuatro Ligas de España, Benzema dejó una huella enorme tanto por sus números como por la calidad de su juego.