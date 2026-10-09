El once más caro de LaLiga 2026/27

LaLiga de España está llena de futbolistas talentosos, además cuenta con dos de los grandes equipos del planeta por no decir gigantes, el Real Madrid y el FC Barcelona. Debido a la relevancia de dichas escuadras, tienen que tener a los mejores jugadores, los mejores valorados que deben marcar diferencia en el terreno de juego.



Si alguna vez te has preguntado cuál es el once más caro que podría regalarnos la liga española para la presente temporada, The Touchline llevó a cabo dicha dinámica para mostrarnos quiénes estarían presentes en ese cuadro de lujo, basando sus datos en la página especializada Transfermarkt.

1. Portero: Joan García – 45 millones de euros

Joan García | Europa Press Sports/GettyImages

Defendiendo el arco tendríamos al elemento del Barça, reciente campeón del mundo con España, lo cual lo ayudó a elevar su valor. Fue el 18 de junio del 2025 cuando el guardameta dejó atrás al Espanyol para unirse a los culés, levantando una liga y una Supercopa de España.

2. Defensa: Dean Huijsen – 60 millones de euros

Dean Huijsen | Antonio Villalba/GettyImages

Si bien representó a los Países Bajos en sus selecciones inferiores, al final se decantó por defender a La Roja, aunque fue excluido de la lista para el Mundial 2026. El zaguero llegó al Real Madrid en el 2025 desde el AFC Bournemouth de Inglaterra y está luchando por volverse un referente de la institución merengue.

3. Defensa: Pau Cubarsí – 100 millones de euros

Pau Cubarsí | Europa Press Sports/GettyImages

Otro campeón del mundo. Apenas con 19 años, el canterano del Barça se volvió una de las figuras de la selección española en la pasada Copa del Mundo, tanto que se le otorgó la distinción del Mejor Jugador Joven, ya que fue partícipe de los ocho juegos de La Roja.

4. Lateral izquierdo: Marc Cucurella – 60 millones de euros

Marc Cucurella | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Uno de los recién llegados a LaLiga. Tras destacar por largo rato con el Chelsea de Inglaterra, el Real Madrid lo fichó para la actual campaña.



El campeón del mundo, que se llevó los aplausos en la pasada justa, tiene como tarea ganarse la confianza y admiración de la hinchada merengue.

5. Lateral derecho: Trent Alexander-Arnold – 60 millones de euros

Trent Alexander-Arnold | NurPhoto/GettyImages

A diferencia de los antes mencionados, el inglés ha sido muy criticado desde que se unió a la causa madridista, ya que no ha mostrado el mismo impetú que cuando estaba en el Liverpool de su país.



Se trata de su segunda temporada y dependiendo su accionar podría cambiar de aires antes de lo planeado.

6. Pivote: Federico Valverde – 90 millones de euros

Federico Valverde | Europa Press Sports/GettyImages

Mucho se especuló sobre que el capitán podría marcharse de la Casa Blanca por su riña con su compañero francés Aurélien Tchouaméni.



Sin embargo, la directiva sabe la valía del contención uruguayo y se le dio continuidad, esperando que pueda liderar al equipo para recuperar el título de la liga local y mucho más.

7. Mediocentro: Pedri González – 150 millones de euros

Pedri González | SOPA Images/GettyImages

Otro que elevó su carta tras haber conquistado el Mundial 2026. El mediocampista del Barcelona es un titular inamovible en el esquema del alemán Hansi Flick y estuvo presente en los ocho cotejos de España durante la Copad el Mundo. Es uno de los motores del equipo blaugrana.



Por cualquier caso, Fermín López, del Barça, está valorado en 110 mde.

8. Mediocentro: Jude Bellingham – 160 millones de euros

Jude Bellingham | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

El motor del Real Madrid. El británico no pudo ayudar a su nación a ganar su segunda Copa del Mundo, sin embargo, su papel fue sobresaliente llevando a Inglaterra hasta las semifinales afianzándose el tercer puesto. El británico hizo siete goles y aportó una asistencia demostrando su liderazgo y valía.



Su compañero, el turco Arda Güller, está cotizado en 100 mde.

9. Extremo izquierdo: Vinícius Júnior – 130 millones de euros

Vinícius Júnior | Diego Souto/GettyImages

A diferencia del resto, el atacante no pudo llevar muy lejos a Brasil en el Mundial 2026, sin embargo, cuando se pone la casaca del Real Madrid es otra historia. Pese a todo lo que ha demostrado en la Casa Blanca, actualmente el brasileño está lejos del nivel que acostumbra generando varias dudas.



Hablando del extremo izquierdo inglés Anthony Gordon, del Barcelona, está valorado en 80 mde.

10. Extremo derecho: Lamine Yamal – 220 millones de euros

Lamine Yamal | NurPhoto/GettyImages

Otra de las estrellas de LaLiga que fue campeón del Mundo. El atacante inició su camino con el Barcelona desde las inferiores pero debutó con el primer equipo el 29 de abril del 2023 y el resto es historia, marcó diferencia rápidamente. Ya tiene seis títulos con el club culé y va por más.



Muchos se cuestionan dónde quedó el marfileño Yan Diomande del Real Madrid, ya que tiene un valor de 120 mde, sin embargo, es superado por el elegido en el puesto.

11. Delantero: Kylian Mbappé – 200 millones de euros

Kylian Mbappé | Quality Sport Images/GettyImages

No podía ser otro. El francés se encarga de comandar el ataque en este once. Por ahora han comenzado a circular rumores sobre que el campeón del mundo podría abandonar al Real Madrid en el próximo verano.



De cualquier forma, La Tortuga Ninja está presionada porque tiene pendiente levantar el título local con los merengues.



Asimismo, el delantero argentino Julián Álvarez, del Atlético Madrid, tiene un valor de 100 mde.