El once titular de las Chivas sin sus seleccionados mexicanos por la concentración rumbo al Mundial

La fase final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se llevará a cabo sin la presencia de los futbolistas mexicanos que acudan a la Copa del Mundo 2026, esto debido a la programación rumbo a la justa mundialista que aprobó la Asamblea de Dueños para apoyar a la Femexfut y al director técnico de la selección mexicana Javier Aguirre.

Después de terminada la fase regular del campeonato mexicano de Primera División, los jugadores convocados por el 'Vasco' deberán tener un periodo de vacaciones y de concentración en el CAR para enfocarse en la representación del combinado azteca y así disponer de aproximadamente cinco semanas y media de concentración con su plantel final para llegar bien preparado al Mundial.

Uno de los clubes que resultará mayormente afectado por esta circunstancia será el Club Deportivo Guadalajara, potencial líder del torneo y un serio candidato al título.

Debido a que el técnico mexicano podría disponer de hasta cinco elementos rojiblancos, todos ellos titulares de Gabriel Milito. Lo que representará un severo cambio en la alineación titular del entrenador argentino que tendrá que ajustar.

Raúl Rangel sería el portero titular de México en el Mundial | Agustin Cuevas/GettyImages

Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, serían los jugadores que podría llamar según las más recientes convocatorias.

La posible alineación titular de Chivas para la Liguilla

Ángel Sepúlveda se encargaría de la ofensiva si convocan a Armando González | Jam Media/GettyImages

El 'Tala' Rangel se perfila para ser el portero titular en el Mundial, por lo que Óscar Whalley irrumpiría como titular en Liga MX, luego de que sus únicos cuatro partidos oficiales disputados como titular han sido en la Concachampions.

La línea defensiva de tres no tendría modificaciones con Daniel Aguirre, Diego Campillo y José Castillo.

Bryan González iría como mediocampista izquierdo (cubriendo la posible ausencia de Ledezma), en la contención Fernando González y Luis Romo, mientras que del lado derecho podría ir Efraín Álvarez.

En la zona de creación ante las posibles partidas de Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado; Santiago Sandoval y Omar Govea, entre otras opciones podrían entrar al quite.

Y, por último, evidentemente el experimentado Ángel Sepúlveda cubriría la ausencia del goleador del equipo 'La Hormiga' en el ataque.

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