La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó la retirada de Marc Bernal de la convocatoria de la selección sub-21 debido a molestias físicas. Es que el centrocampista del FC Barcelona, quien regresó recientemente de una grave lesión de ligamento cruzado anterior sufrida hace 13 meses, había sido llamado por David Gordo para la fecha FIFA.

Esta medida llega tras las declaraciones en conferencia de prensa del entrenador azulgrana Hansi Flick, que había mostrado el viernes su desacuerdo con la citación del pivote de 18 años a La Rojita. “Bernal no está listo para jugar muchos minutos luego de regresar de una grave lesión que duró más de un año”, indicó el estratega teutón.

Pocas horas después de las palabras de Flick, la RFEF anunciaba que Fer López, futbolista del Wolverhampton, reemplazaría a Bernal en la lista de la sub-21, aunado a explicar que la decisión fue tomada “priorizando siempre la salud del jugador”.

🔄 Fer López suple a Marc Bernal en la lista de David Gordo.



El jugador del Wolves se incorpora para los encuentros ante Noruega y Finlandia.



🔗https://t.co/i7piRD1jXS#NuestraBase | #U21EURO pic.twitter.com/FSO0gUsjh2 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 4, 2025

"Los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, ​​en consulta con sus homólogos del FC Barcelona, ​​han revisado los informes presentados el viernes por la noche por el club catalán, y la convocatoria de David Gordo, así que se ha optado por retirar a Marc Bernal de la convocatoria", rezaba el comunicado.

La baja de Bernal es la segunda de un canterano del Barça recientemente de la selección española, puesto que Lamine Yamal tampoco acudirá a la doble fecha FIFA, pero de mayores, luego de que el pasado miércoles, contra el PSG (en Champions League), reaparecieran sus molestias de pubis, las cuales ya lo sacaron de acción durante casi un mes, precisamente a inicios de septiembre en un partido con La Roja. De ese modo, el centrocampista y el extremo ingresan a una enfermería culé en la que ya estaban Marc-André ter Stegen, Gavi, Fermín López, Joan García y Raphinha, todos fuera por distintas lesiones.

Eso sí, el club catalán recibió una pequeña noticia positiva, ya que Flick incluyó al propio Bernal en la lista de convocados para el encuentro dominical ante el Sevilla, aunque dicha participación sería medida con cautela.

En el total de la temporada, el volante defensivo zurdo ha accionado en tres partidos oficiales; dos de LaLiga y uno en Champions, sumando apenas 21 minutos, pero repartiendo una asistencia.

El Barcelona, actual campeón de España, buscará recuperarse del tropiezo europeo (cayeron 1-2 versus los parisinos) y recuperar la punta de la clasificación doméstica, luego que el Real Madrid lo pasara por dos puntos, tras su lauro sabatino contra Villarreal.