El padre de Erling Haaland desmiente rumores sobre un arreglo entre el jugador del Manchester City y el Real Madrid

Las elecciones por la presidencia del Real Madrid entre el actual mandamás del conjunto blanco, Florentino Pérez, y el candidato opositor, Enrique Riquelme, ha provocado una serie de declaraciones y promesas que han sacudido el entorno de la escuadra merengue.

Recientemente, Enrique Riquelme declaró publicamente que, en caso de que él resulte ganador y se convierta en el próximo presidente del Real Madrid, ficharía a dos elementos de talla mundial. Se trata de Rodrigo y del delantero estrella del Manchester City, Erling Haaland.

Enrique Riquelme Interview Portraits | Europa Press Sports/GettyImages

El padre de Erling Haaland desmiente los rumores

Poco después de que la noticia llenara los espacios de los medios deportivos más importantes a nivel mundial, el padre de Erling Haaland, Alfie, y el representante del jugador, Rafaela Pimenta, aseguraron que no existe ningún arreglo entre el aún atacante del Manchester City y el conjunto blanco.

La noticia la dio en exclusiva el reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano, y lo hizo público a través de su cuenta en X (Twitter):

🚨⚠️ EXCLUSIVE: Erling Haaland’s father Alfie and agent Rafaela Pimenta clarify Real Madrid agreement reports.



“All very entertaining but NOT true. We wish all the best for both candidates in the Real Madrid elections”.



Exclusive statement from Alfie Haaland & Rafaela Pimenta. pic.twitter.com/Br9FzS7Emr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Las otras ''bombas'' de Enrique Riquelme

Por si fuera poco, Enrique Riquelme ha sembrado más novedades sobre su potencial como nuevo mandatario. Como director deportivo ha confirmado que tiene cerrado al legendario Raúl González Blanco, mientras que Fernando Hierro sería el responsable de la cantera merengue.

Sobre el entrenador, el candidato opositor declaró lo siguiente: "Un proyecto totalmente diferente, con mucha experiencia internacional; Mourinho me gusta pero no para mi proyecto. Tengo otro entrenador", apuntó.

SPAIN-FBL-REAL MADRID | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Respecto a los 20 años de gestión de Florentino Pérez al frente del Real Madrid, dijo: "Llevamos 20 años sin elecciones y sin una mínima oposición puedes creerte el dueño de todo aquello".

Sobre su candidatura, Riquelme ha dejado claro que "He comprometido hasta 700 millones", además, acerca de la campaña dijo que, "Me hubiese gustado un debate serio con propuestas".

Por otra parte, ha asegurado que una vez terminada la contienda: "Mantendrá el respeto al (aún) presidente Pérez".

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