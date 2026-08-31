El palmarés final de Leo Messi con la selección argentina

Tras más de 20 luchando por la causa de la selección argentina, Leo Messi ha decidido poner fin a este aventura.

Este lunes el jugador ha anunciado su retiro de la selección. Messi se marcha de la misma como y con enorme diferencia sobre el resto, el mejor y más importante futbolista en la historia de la albiceleste.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | China News Service/GettyImages

En cuanto a lo colectivo, éxito que siempre fue la prioridad del astro argentino, Messi deja en las vitrinas de la AFA un total de cuatro títulos oficiales. Las Copa América de los años 2021 y 2024, la Finalissima ganada a Italia y por supuesto, las más importante de todas, la Copa del Mundo del 2022.

Leo fue el comandante en jefe de una era de gloria, misma que llegó luego que el jugador estuvo incluso a nada de rendirse tras un cúmulo de duras derrotas.

Argentina v Colombia: Group B - Copa America Brazil 2019 | Bruna Prado/GettyImages

En lo individual, Messi se marcha también como el hombre con más impacto en la historia de la albiceleste. El punto de partida es el hecho de ser el jugador con más partidos en la historia de Argentina con 207 presencias finales.

Dentro del número de juegos mencionados previamente, Leo concluye como el máximo goleador en la historia de Argentina 125 goles. Sin embargo, Messi es también el hombre con más asistencias en pro de su selección, con una cifra finales de 65 pases para gol.

El escenario es simple: Leo construyó para Argentina un legado que tal vez nadie más en la historia del fútbol albiceleste podría superar jamás. Una narrativa que hoy ha escrito su capítulo final.