El Palmeiras reclama al América incumpliento en el pago por Raphael Veiga

Con información del periodista deportivo Carlos Ponce de León, a través de su cuenta de X (Twitter), el Palmeiras le estaría reclamando al Club América un pago que supuestamente tienen pendiente, correspondiente a la primera mensualidad por el préstamo del futbolista brasileño Raphael Veiga.

La cantidad en cuestión sería de 215 mil dólares, con vencimiento del 30 de marzo. En caso de que los azulcremas no cumplan con ello en un lapso de 30 días, el conjunto brasileño estaría dispuesto a acudir a la FIFA en busca de una solución.

🚨 PALMEIRAS DEMADA PAGO AL AMÉRICA 🦅🇧🇷



El club brasileño notificó (10 de abril) al Club América que tras el incumplimiento del primer pago del préstamo por Raphael Veiga (215 mil USD, 30 de marzo) irá a FIFA si no lo saldan en 30 días tras el aviso.



Documento en poder de… pic.twitter.com/wDtW7753De — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) April 17, 2026

Emilio Azcárraga acude a las instalaciones de Coapa

En lo deportivo, las Águilas del América no atraviesan por un buen momento. Tras la obtención del tricampeonato, el conjunto capitalino no ha podido recuperar el brillo que les ayudó a hacer historia. El torneo pasado quedaron eliminados en cuartos de final, y ahora se encuentran en el séptimo lugar de la tabla general, con 19 puntos, poniendo en peligro su clasificación a la liguilla.

Y en lo que respecta a la CONCACAF Champions CUP, torneo que parecía ser la prioridad en la institución ya que tienen años sin poder destacar en el plano internacional, quedaron fuera de manera inesperada en cuartos de final, luego de perder 1-0 ante el Nashville SC, en el renovado estadio Banorte.

America v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Rodrigo Oropeza/GettyImages

A falta de solo tres partidos para que culmine la temporada regular, el presidente del Club América, Emilio Azcárraga, decidió visitar las instalaciones de Coapa para tener una charla en la cual estuvieron involucrados todos, desde el cuerpo técnico, encabezado por André Jardine, hasta los jugadores.

Cabe señalar que Emilio Azcárraga tiende a respetar las decisiones tomadas por su gente a nivel de cancha. Dicho de otro modo, no se entromete sin razón aparente. Cuando se le ve pisando el césped, es porque algo verdaderamente grave está pasando, y el mal momento por el que atraviesa el equipo es, sin lugar a dudas, argumento suficiente para que empiece a alzar la voz.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX