El partido entre México e Inglaterra cambia de horario

La selección mexicana tendrá una importante modificación de cara a su anhelado duelo de octavos de final de la Copa del Mundo ante Inglaterra. La FIFA aprobó un cambio de horario para el encuentro programado para este domingo 05 de julio en el Estadio Ciudad de México, modificando de lleno los planes de ambas conjuntos.

El partido de origen estaba contemplado para disputarse a las seis de la tarde, tiempo del centro de México. Sin embargo, tras la decisión que tiene ya el aval de la FIFA, el balón comenzará a rodar desde las 12:00 horas. La modificación responde a diferentes factores deportivos, comerciales y de logística del torneo.

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Uno de los motivos primarios tiene relación directa con los derechos de transmisión y la audiencia en tierra inglesa que genera un enfrentamiento de esta magnitud. Con el nuevo horario, los aficionados ingleses podrán disfrutar el compromiso a las siete de la noche en Londres y no durante la madrugada del lunes como estaba previsto inicialmente.

Este de forma natural, es mucho más cómodo para la afición, a la par, ofrece más y mejores beneficios financieros para las televisoras.

De mantenerse el horario original, el encuentro entre mexicanos e ingleses habría comenzado alrededor de la una de la mañana en territorio británico. Al tratarse de uno de los cruces más llamativos de todo el Mundial, la FIFA buscó una ventana mucho más benéfica para uno de los mercados televisivos más fuertes del mundo.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Adicional al aspecto mediático, el cambio también responde a un tema de seguridad relacionado con las condiciones del clima. La organización busca reducir el riesgo de sufrir otra tormenta eléctrica como la que afectó recientemente el partido entre México y Ecuador.

Dicha situación provocó que el duelo en el Estadio de la Ciudad de México el pasado martes se atrasará por una hora, con todo lo que esto afecta en la planeación.