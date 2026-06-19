El plan B del Atlético de Madrid luego de perder el fichaje de Marc Cucurella

El Atlético de Madrid ya trabaja para cerrar a su nuevo carrilero izquierdo de cara a la siguinete temporada. Después de perder la carrera por Marc Cucurella, quien ha firmado por el Real Madrid, la dirección deportiva rojiblanca centra todos sus esfuerzos en Alejandro Grimaldo, uno de los nombres más destacados de la Bundesliga.

El seleccionado por España aparece como la principal alternativa para reforzar una posición clave para Diego Simeone. El futbolista del Bayer Leverkusen encaja cien por ciento en el perfil buscado por el conjunto de la capital de España. Se trata de un jugador que tiene un ida y vuelta total.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid are close to getting deal done for Alejandro Grimaldo.



Agreement 100% done on personal terms, Grimaldo says yes to Atléti project.



Atléti now in talks with Bayer Leverkusen to seal the deal for fee over €10m. pic.twitter.com/IEgF2GCjRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026

Las negociaciones han avanzado de forma importante durante las últimas horas. De acuerdo con la información que circula en el entorno de la operación, existe un acuerdo total entre Grimaldo y el Atlético de Madrid.

Grimaldo ya habría dado el visto bueno al proyecto deportivo presentado por la entidad madrileña y está dispuesto a dar el paso una vez que los clubes alcancen un entendimiento definitivo. Sin mucho más qué pensar, aceptó también lo ofrecido por el cuadro ibérico a nivel de contrato.

Spain Portraits - FIFA World Cup 2026 | Karl Bridgeman - FIFA/GettyImages

Con el aspecto contractual definido, la atención se centra ahora en la negociación entre el Atlético y el Bayer Leverkusen. Ambos clubes mantienen contactos abiertos para encontrar una fórmula que permita concretar el fichaje. La disposición de las partes es positiva, sin embargo, aún hay una brecha en precio por aclarar.

El primer ofrecimieto del cuadro de la capital de España ha sido por unos diez millones de euros. El Leverkusen por su parte espera poder elevar un poco más dicha cifra, aunque, tomando en cuenta que al jugador le queda sólo un año de contrato por delante, tampoco pueden extender de más la liga.

En el Atlético ha confianza de que el acuerdo se cerrará en unos cuantos días. Grimaldo, hoy centrado en el Mundial deja todo en mano de los clubes.

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