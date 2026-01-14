El plan del América para retornar al Estadio Azteca

El Club América ya trabaja en un plan puntual para el cierre del Clausura 2026, con un objetivo claro: volver a jugar en el Estadio Azteca antes de que concluya el torneo. La directiva considera clave regresar a casa en un momento decisivo del calendario.

El regreso al inmueble de Santa Úrsula sería posible después de la fecha FIFA de marzo, cuando las obras principales del estadio remodelado permitan albergar partidos oficiales. América entiende que no es solo un tema simbólico, sino también deportivo y anímico para el plantel azulcrema.

De acuerdo con la planeación presentada, el América disputaría tres partidos de la fase regular en el Azteca durante el tramo final del campeonato. Los encuentros corresponderían a rivales de alto perfil, buscando que el regreso tenga impacto competitivo y mediático nacional e internacional relevante.

Los duelos confirmados en la solicitud son frente a Cruz Azul, Toluca y Atlas, correspondientes a las jornadas 14, 15 y 17 respectivamente. La directiva considera que estos partidos ayudarían a medir el estado real del equipo de cara a la liguilla del torneo actual.

Además del cierre de la temporada regular, el América también contempla disputar una eventual liguilla en el Estadio Azteca, siempre que los tiempos de obra y la autorización oficial lo permitan. La intención es que los partidos decisivos se jueguen en su estadio histórico remodelado.

Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World Cup | Hector Vivas/GettyImages

Para que el plan se concrete, el club ya presentó formalmente la petición de cambio de sede ante la Liga MX, organismo que deberá evaluar las condiciones operativas y de seguridad. América confía en que el avance de las remodelaciones sea suficiente para obtener el aval.

El regreso al Azteca también responde a una estrategia institucional de cara a los próximos meses, con el Mundial cada vez más cercano y el estadio como pieza central. Para el América, volver antes de tiempo refuerza su identidad y su vínculo con la afición.

Si la Liga MX aprueba la solicitud, el Clausura 2026 marcará el reencuentro del América con su casa en un tramo clave del torneo. La apuesta es clara: cerrar fuerte, recuperar el Azteca y llegar a la liguilla con ventaja emocional para el equipo azulcrema.

