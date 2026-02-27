El posible camino del Manchester City a la final de la Champions League 2025/26

Tras una fase de liga intensa y cargada de partidos de alto voltaje, el conjunto inglés logró posicionarse entre los protagonistas del torneo y confirmar su candidatura al título. Con una identidad de juego consolidada y variantes ofensivas que marcan diferencias en Europa, el City vuelve a instalarse en la conversación grande del continente, sabiendo que cada instancia será una final anticipada en una edición que no ofrece tregua.

Octavos de final

El camino del Manchester City hacia una nueva final de la UEFA Champions League arranca con un desafío de máxima exigencia: el cruce frente al Real Madrid en los octavos de final. La serie se disputará a doble partido, con la ida programada para el 10 u 11 de marzo y la vuelta una semana después, el 17 o 18, en un calendario que no da margen de error.

El enfrentamiento no solo destaca por el peso de las camisetas, sino también por los antecedentes recientes. Desde la temporada 2019/20, ambos equipos se han medido en cinco oportunidades en competiciones europeas, convirtiéndose en la rivalidad más repetida del último lustro en el continente. Además, ya se cruzaron en la fase de liga a comienzos de esta misma campaña, lo que añade un condimento táctico extra: se conocen demasiado.

Para el conjunto dirigido por Pep Guardiola, esta serie representa mucho más que un simple pase de ronda. En los últimos años, el City se acostumbró a competir en instancias decisivas, consolidando un estilo dominante basado en la posesión y la presión alta. Sin embargo, enfrente estará el club más ganador de la competición, especialista en noches grandes y remontadas imposibles.

Cuartos de final

En cuartos de final, quien avance del duelo entre el Real Madrid y Manchester City se medirá al que sobreviva de la eliminatoria entre Atalanta y Bayern Múnich. Es decir, no hay camino sencillo hacia la final.

Si el City logra imponerse en esta primera gran prueba, el desafío continuará ante otro gigante europeo. La profundidad del plantel, la experiencia acumulada en instancias decisivas y la capacidad de adaptación serán factores determinantes en una competencia donde los detalles inclinan la balanza.

Semifinales

En caso de avanzar hasta las semifinales, el Manchester City podría reencontrarse con viejos conocidos del fútbol inglés o chocar ante una potencia francesa: el cuadro indica que en esa instancia podría medirse con el Liverpool, el Paris Saint-Germain o el Chelsea.

Final

Y si logra superar la barrera semifinalista, en una hipotética final asoman gigantes y sorpresas: el FC Barcelona, el Atlético de Madrid o el Arsenal podrían ser el último obstáculo en la carrera por levantar la Orejona.

Equipo Ronda Fechas Real Madrid Octavos de final Ida: 10/11 de marzo

Vuelta: 17/18 de marzo Atalanta / Bayern Múnich Cuartos de final Ida: 7/8 de abril

Vuelta: 14/15 de abril Liverpool / Paris Saint-Germain / Chelsea Semifinales Ida: 28/29 de abril

Vuelta: 5/6 de mayo Parte azul del cuadro Final 30 de mayo

