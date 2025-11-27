El posible destino de Igor Lichnovsky para el mercado de invierno

El futuro de Igor Lichnovsky comienza a alejarse del Club América. El defensor chileno podría vivir sus últimos días como jugador azulcrema, pues en Sudamérica ya lo colocan como opción para reforzar a la Universidad Católica de Chile de cara al próximo semestre.

De acuerdo con reportes surgidos en territorio andino, la institución cruzada ve con buenos ojos incorporar al central de 31 años. Si bien hasta ahora no existen gestiones formales con el América, el interés es real y las pláticas preliminares ya habrían comenzado de manera indirecta.

¿LES QUITAN DEFENSA? 🧐



Igor Lichnovsky podría tener los días contados en América.



🇨🇱 De acuerdo con información desde Chile por ‘En Cancha’ ponen a Igor en Universidad de Chile para la siguiente temporada.



👊🏻 La fuente indica que ya hubo acercamientos, además que jugadores… pic.twitter.com/kL8GS41SQt — Futbol Total (@futboltotal) November 26, 2025

Dentro del propio América, la situación no luce favorable para que Lichnovsky continúe. Fuentes consultadas señalan que la directiva estaría dispuesta a terminar la relación contractual en cuanto llegue la primera oferta seria, considerando que el defensor no ha recuperado su nivel tras la lesión que sufrió meses atrás.

Desde su regreso a las canchas, Lichnovsky ha tenido dificultades evidentes para retomar el ritmo competitivo. Su actuación ya no es la misma que lo llevó a ser pieza clave en su primera etapa con los azulcremas, y esa caída en rendimiento ha provocado que se analice su salida en enero.

Monterrey v America - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En cuanto a números, el chileno mantiene un valor de mercado cercano a un millón de dólares, cifra que coincide con lo que el América estaría dispuesto a aceptar por su transferencia. La operación sería accesible para la Universidad Católica, sobre todo considerando la necesidad del club de reforzar su línea defensiva.

Aunque el vínculo del jugador con los de Coapa se mantiene vigente, el panorama apunta a un cambio inminente. El deseo de la directiva por dar vuelta a la página y liberar espacio salarial se suma al interés de un club donde Lichnovsky podría reencontrarse con minutos, confianza y un rol más protagónico.

Si las conversaciones avanzan durante diciembre, el movimiento podría concretarse en las primeras semanas del mercado invernal. Por ahora, todo indica que la salida del chileno del América no es una posibilidad lejana, sino un escenario cada vez más probable.