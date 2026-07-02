El posible destino para Javier Aguirre luego de la Copa dl Mundo

El futuro de Javier Aguirre comienza a tomar forma conforme la selección mexicana avanza en la Copa del Mundo. Independientemente del resultado que obtenga este domingo frente a Inglaterra en los octavos de final, el experimentado entrenador ya tiene decidido que no continuará al frente del combinado nacional.

Es clave señalar que esta es una determinación total de Javier tomada desde varios meses atrás. La misma será respetada por la gente de la Federación Mexicana de Fútbol al cien por ciento.

La destacada actuación de México en el Mundial ha provocado que el nombre de Aguirre vuelva a ganar fuerza en el mercado internacional. Su capacidad para competir al máximo nivel y devolver protagonismo al equipo nacional ha despertado el interés de distintos clubes, sobre todo en un destino de moda, Arabia Saudí.

🚨🇲🇽✈️🇸🇦 "AGUIRRE NO VA A CONTINUAR, Y HAY FUERTE INTERÉS PARA QUE VAYA A ARABIA SAUDITA"🔥



‼️EXCLUSIVA de🎙️ @FerCevallosF en #CuadroTritular 🇲🇽, donde confirma que el Al Ittihad, equipo donde jugaba Benzema, va CON TODO por el D.T. de @miseleccionmx. pic.twitter.com/LkIg2RvC7T — FOX (@somos_FOX) July 2, 2026

El fútbol saudí continúa buscando técnicos de prestigio para fortalecer una liga que ha crecido de forma exponencial drante los últimos años. Dentro de ese escenario, el club que más interés muestra por el técnico es el Al-Ittihad, una de las instituciones con mayor peso dentro de la Saudí Pro League.

Ahora mismo, el acercamiento todavía se mantiene en una etapa muy inicial. No existe oferta formal sobre la mesa ni gestiones avanzadas entre las partes. El interés es real, pero cualquier movimiento deberá esperar a que concluya la participación de México en el Mundial, ya que Javier no quiere distracciones.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

En su compromiso total con México, el entrenador no desea distraerse con rumores o conversaciones relacionadas con su futuro. En estos momentos, su prioridad es preparar el enfrentamiento contra Inglaterra, considerado por muchos como el partido más importante en la historia de la selección mexicana.

Una vez que termine el Mundial, es un hecho que el veterano contestará las llamadas, por ahora, no es una posibilidad.