El posible once del Real Madrid con Nico Paz

Al margen de cuáles títulos consiga esta temporada, si es que consigue, hay una cosa casi segura en el Real Madrid para el venidero curso: Nico Paz volverá a jugar de local en el Bernabéu.

En efecto, diversos medios españoles como Marca o AS coinciden en que la entidad merengue repescará en verano al mediapunta hispano-argentino, quien la está rompiendo en la Serie A, ya que posee cinco goles y cuatro asistencias en 12 encuentros para un Como que marcha sexto en la clasificación.

Claro que si el Madrid termina pagando los 10 millones de euros estipulados para fichar de nuevo al internacional con Argentina, éste tendrá que elevar todavía más su nivel a fin de hacerse un hueco dentro del XI de Xabi Alonso, o el entrenador de turno en la 2026/2027.

1. Thibaut Courtois: portero

Thibaut Courtois | Angel Martinez/GettyImages

Pasan los meses y el belga sigue justificando su fama de mejor cancerbero de los últimos tiempos. De hecho, sino fuera por sus milagrosas y recurrentes intervenciones, es factible que el Real no liderara LaLiga tras las primeras 13 fechas.



Pese a tener contrato hasta 2027 y ya contar con 33 años de edad, el dueño del Trofeo Yashin en 2022 es inamovible cuidando los tres palos de la Casa Blanca.

2. Dani Carvajal o Trent Alexander-Arnold: lateral derecho

Dani Carvajal | Florencia Tan Jun/GettyImages

Mientras al histórico lateral merengue, y de España, le empieza a traicionar su físico, el canterano del Liverpool está lejos de su mejor versión en su estreno con la escuadra del Bernabéu.



No obstante, es difícil pensar que el Madrid saldrá al próximo mercado veraniego con la idea de fichar a un marchador de punta diestro, aunado a la alternativa de colocar en dicha demarcación, en caso de emergencia, a Fede Valverde.

3. Éder Militao: central derecho

Éder Militao | Diego Souto/GettyImages

El zaguero de La Canarinha de a poco empieza a revivir viejas épocas; esas que le hicieron liderar la retaguardia blanca, con Alaba a su lado, en campañas en las que el club consiguió doblete, cortesía de Liga y Champions League.



De ese modo y considerando que ha exhibido buenas prestaciones en esta 2025/2026, el ex del Porto continuará en rol de titular durante el siguiente curso.

4. Dean Huijsen: central izquierdo

Dean Huijsen | Mateo Villalba/GettyImages

Aunque ha lucido irregular en sus primeros meses de madridista, el central de 18 años ya es presente y, evidentemente, será pieza angular en el futuro a corto plazo de los acreedores de 15 Copas de Europa.



Incluso, luce complicado encontrar una dupla de defensores que se complemente tanto en lo técnico y táctico como la que el hispano-neerlandés forma con Militao.

5. Álvaro Carreras: lateral izquierdo

Álvaro Carreras | Diego Souto/GettyImages

Es cierto que ha bajado sus prestaciones en los últimos partidos, pero en líneas generales, pocos cuestionan el rendimiento del antiguo carrilero zurdo del Manchester United y Benfica, entre otros, y quien regresó a la divisa merengue en julio pasado a cambio de 50 millones de euros.



A sus 22 primaveras, Carreras posee argumentos para hacer pensar que se afianzará en la titularidad del Real por muchas temporadas.

6. Aurélien Tchouaméni: pivote defensivo

Aurélien Tchouaméni | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

A la cuarta va la vencida. Es que luego de sus tres primeros ejercicios en Chamartín, donde dejó más dudas que certezas, el francés ha brillado de gran forma en los meses recientes, aportando músculo, despliegue y criterio con el balón, además de polivalencia, dado que puede accionar de central en situación de contingencia.



Sin dudas, el ex Mónaco y canterano del Girondins de Burdeos se mantendrá de pivote principal para cualquier cuerpo técnico (o el actual) que se siente en el Bernabéu próximamente.

7. Federico Valverde: mediocentro

Federico Valverde | Angel Martinez/GettyImages

Pese a que en el presente viene actuando más como lateral diestro a raíz de los problemas físicos de Carvajal y Arnold, para nadie es un secreto que El Pajarito retornará en cualquier momento a su posición natural, de interior o mediocentro.



Asimismo, el charrúa tiene contrato hasta 2029, motivo por el que continuará en el Paseo de la Castellana por mucho tiempo.

8. Jude Bellingham: mediapunta

Jude Bellingham | Angel Martinez/GettyImages

Aún lejos de la producción de aquel "todocampista" que brilló en la 2023/2024, erigiéndose en pieza preponderante para que los blancos levantaran LaLiga y la Champions, el inglés es un fijo, hoy y mañana.



Efectivamente, Jude seguirá alineando de entrada en los compromisos importantes de la poderosa oncena de la capital española, bien sea en función de interior, mediocentro, "falso extremo", "falso 9" o, principalmente, de enganche.

9. Nico Paz o Arda Guller: extremo derecho

Nico Paz | Fran Santiago/GettyImages

Indistintamente del esquema táctico y del DT, Nico Paz sólo competiría por un puesto en el XI de gala del Real Madrid de extremo derecho, a pierna cambiada (es zurdo), o de mediocentro/interior (si Valverde vuelve a ser usado de lateral derecho), y en ambos casos con Arda Güler, ya que da la sensación de que Franco Mastantuono todavía no estará listo para semejante reto (a tiempo completo) en la venidera contienda.



También cabría la opción de que el actual crack del Como ejerza de mediapunta ante algún problema con Jude Bellingham.

10. Vinícius Júnior: extremo izquierdo

Vinícius Júnior | Angel Martinez/GettyImages

Más allá de los rumores que lo sitúan fuera del Bernabéu en verano, a raíz de su mala relación con Xabi Alonso y sus constantes "rifi rafes" con oponentes y afición rival, la realidad es que Vini difícilmente se marche a Arabia, y parece complicado que un gigante europeo desembolse los 150 millones de euros por los que Florentino Pérez le vendería.



En consecuencia, el extremo carioca es el candidato A1 a continuar en la banda izquierda de ataque merengue durante la siguiente campaña.

11. Kylian Mbappé: delantero centro

Kylian Mbappé | Quality Sport Images/GettyImages

El Pichichi de LaLiga pasada y goleador de la actual ya es considerado el "jugador franquicia" de la Casa Blanca, así que el proyecto de la 2026/2027, con o sin Nico Paz, girará en torno a la luminaria gala.



Eso sí, Kiki es alguien que atacando al espacio es mortal, por lo que perfectamente puede beneficiarse de la calidad del pase entre líneas del zurdo de la selección argentina.