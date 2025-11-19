Éder Militão encendió las alarmas este martes, tras abandonar el terreno en el amistoso que enfrentó a su selección, Brasil, con Túnez, y que terminó empatado a un tanto. En efecto, el jerárquico defensa del Real Madrid solicitó el cambio después de sentir una molestia en el aductor derecho.

El ex zaguero del Porto regresó a la capital de España, misma en la que será sometido a diversas pruebas médicas este miércoles a fin de determinar el alcance de sus problemas musculares, y conocer si estará disponible para Xabi Alonso en el compromiso liguero del domingo, en campo del Elche.

Éder Militao salió con problemas de su último partido con Brasil, y ahora es duda para el encuentro liguero del Real Madrid, este domingo | Ryan Pierse/GettyImages

Una vez Militão se retiró del campo, los servicios médicos de Brasil contactaron con los del Real Madrid para comunicar la incidencia y coordinar su proceso de evaluación. De esta manera se le realizaron las pruebas en Valdebebas.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha. Pendiente de evolución", informó el Real Madrid.

Parte médico de Militão. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2025

A pesar de que el Madrid no informó del tiempo de baja del jugador, se espera que Militão en torno a dos semanas de baja.

Durante la finalizada ventana internacional, Militão acumuló una carga notable de minutos. Primero completó todo el partido en el amistoso de la semana pasada contra Senegal y disputó una hora ante la citada Túnez, previo a sentir molestias en una acción aislada, en la cual efectuaba un pase a un compañero, lo que derivó en solicitar el cambio.

De cualquier manera, la nueva lesión del experimentado central ha generado debate en Brasil y España, especialmente porque La Verdeamarela ya había asegurado su clasificación al Mundial de 2026 en la ventana de septiembre. Por ende, algunos medios cuestionan si era necesario que Carlo Ancelotti, ahora preparador de dicha escuadra nacional, utilizara a un jugador tan importante durante dos encuentros de exhibición, y casi a tiempo completo, en pocos días.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP