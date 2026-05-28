El posible once titular de Estados Unidos en el Mundial 2026 tras el anuncio de sus convocados
El entrenador de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, ha anunciado su plantilla de 26 futbolistas para la Copa Mundo 2026.
Los coanfitriones de la justa mundialista son cabeza de serie y lideran el Grupo D junto a Australia, Paraguay y Turquía.
El conjunto de las barras y las estrellas debutarán el 12 de junio frente a Paraguay en el Estadio Los Ángeles. Más adelante el 19 de junio harán lo propio ante Australia en el Estadio Seattle. Y, por último, el 25 de junio se medirán frente a Turquía en el Estadio Los Ángeles.
La lista de convocados de la USMNT para el Mundial 2026
Porteros
- Chris Brady (Chicago Fire)
- Matt Freese (New York City FC)
- Matt Turner (New England Revolution)
Defensores
- Max Arfsten (Columbus Crew)
- Sergiño Dest (PSV Eindhoven)
- Alex Freeman (Villarreal)
- Mark McKenzie (Toulouse)
- Tim Ream (Charlotte FC)
- Chris Richards (Crystal Palace)
- Antonee Robinson (Fulham)
- Miles Robinson (FC Cincinnati)
- Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)
- Auston Trusty (Celtic)
Mediocampistas
- Tyler Adams (AFC Bournemouth)
- Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)
- Weston McKennie (Juventus)
- Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)
- Cristian Roldan (Seattle Sounders)
- Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
Delanteros
- Brenden Aaronson (Leeds United)
- Folarin Balogun (Monaco)
- Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)
- Christian Pulisic (AC Milan)
- Tim Weah (Olympique Marseille)
- Haji Wright (Coventry City)
- Alejandro Zendejas (Club América)
La proyección de once titular de la USMNT
Los guardianes bajo los tres palos, Matt Freese y Matt Turner aspirarán a ser los titulares en la portería, siendo Freese del NYC FC el favorito tras su participación en la Copa Oro 2025.
Mauricio Pochettino ha utilizado varias formaciones, pero la más consistente y efectiva ha sido una híbrida 3-4-2-1 o 3-5-2 que pasa a un 4-4-2 o 4-3-3 en posesión.
En la zona defensiva Chris Richards, del Crystal Palace, será el pilar de la defensa; sin embargo, el defensor, campeón de la FA Cup 2025 y la UEFA Conference League, podría perderse el partido inaugural de Estados Unidos el 12 de junio por lesión. El experimentado veterano Tim Ream del Charlotte FC figura como otro titular de la central. Así mismo, el por portentoso Miles Robinson del FC Cincinnati conformaría el trío de zagueros.
Los laterales/carrileros Sergino Dest (PSV) y Antonee Robinson (Fulham) aportarán velocidad y contundencia por las bandas, y tendrán la competencia de los jóvenes Max Arfsten (Columbus Crew) y Alex Freeman (Villarreal).
En la zona del mediocampo, Tyler Adams (Bournemouth) y Weston McKennie (Juventus) serán piezas clave en el mediocampo y se perfilan para ser los titulares.
Mientras que, en la ofensiva, jugadores como Christian Pulisic (Milan), Gio Reyna (Mönchengladbach) y Timothy Weah (Olympique Marsella) ofrecerán la creatividad necesaria para superar a sus tres rivales en el Grupo D.
Como centro delantero, Folarin Balogun (Mónaco) se perfila como el '9' titular de Estados Unidos, escoltado por Ricardo Pepi (PSV) y Haji Wright (Coventry City), jugadores que estuvieron en Qatar 2022.
Así se vería la alineación titular de Estados Unidos (4-3-3)
- Portero: Matt Freese.
- Defensas: Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Miles Robinson.
- Mediocampistas: Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic.
- Delanteros: Tim Wesh, Folarin Balogun, Malik Tillman.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.