El posible once titular de Estados Unidos en el Mundial 2026 tras el anuncio de sus convocados

El entrenador de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, ha anunciado su plantilla de 26 futbolistas para la Copa Mundo 2026.

Had to add 26 guys into the group chat. 📲



This is what it means. ❤️ pic.twitter.com/N3IO3ru1Fy — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Los coanfitriones de la justa mundialista son cabeza de serie y lideran el Grupo D junto a Australia, Paraguay y Turquía.

A look at the @USMNT's path through the FIFA World Cup group stage 🇺🇸 pic.twitter.com/G8Prg6BYpq — FOX Sports (@FOXSports) May 26, 2026

El conjunto de las barras y las estrellas debutarán el 12 de junio frente a Paraguay en el Estadio Los Ángeles. Más adelante el 19 de junio harán lo propio ante Australia en el Estadio Seattle. Y, por último, el 25 de junio se medirán frente a Turquía en el Estadio Los Ángeles.

La lista de convocados de la USMNT para el Mundial 2026

Here to chase legacy on home soil.



Mauricio Pochettino has selected the 26 players to represent the United States this summer. pic.twitter.com/S8sF7l0PMi — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Porteros

Chris Brady (Chicago Fire)

Matt Freese (New York City FC)

Matt Turner (New England Revolution)

Defensores

Max Arfsten (Columbus Crew)

Sergiño Dest (PSV Eindhoven)

Alex Freeman (Villarreal)

Mark McKenzie (Toulouse)

Tim Ream (Charlotte FC)

Chris Richards (Crystal Palace)

Antonee Robinson (Fulham)

Miles Robinson (FC Cincinnati)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Auston Trusty (Celtic)

Mediocampistas

Tyler Adams (AFC Bournemouth)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

Weston McKennie (Juventus)

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)

Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Delanteros

Brenden Aaronson (Leeds United)

Folarin Balogun (Monaco)

Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)

Christian Pulisic (AC Milan)

Tim Weah (Olympique Marseille)

Haji Wright (Coventry City)

Alejandro Zendejas (Club América)

La proyección de once titular de la USMNT

Los guardianes bajo los tres palos, Matt Freese y Matt Turner aspirarán a ser los titulares en la portería, siendo Freese del NYC FC el favorito tras su participación en la Copa Oro 2025.

Mauricio Pochettino ha utilizado varias formaciones, pero la más consistente y efectiva ha sido una híbrida 3-4-2-1 o 3-5-2 que pasa a un 4-4-2 o 4-3-3 en posesión.

A taste of glory 🥇 pic.twitter.com/A9h2Ak1vj4 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 27, 2026

En la zona defensiva Chris Richards, del Crystal Palace, será el pilar de la defensa; sin embargo, el defensor, campeón de la FA Cup 2025 y la UEFA Conference League, podría perderse el partido inaugural de Estados Unidos el 12 de junio por lesión. El experimentado veterano Tim Ream del Charlotte FC figura como otro titular de la central. Así mismo, el por portentoso Miles Robinson del FC Cincinnati conformaría el trío de zagueros.

Introducing the defense. pic.twitter.com/Lr9xVlp2NQ — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Los laterales/carrileros Sergino Dest (PSV) y Antonee Robinson (Fulham) aportarán velocidad y contundencia por las bandas, y tendrán la competencia de los jóvenes Max Arfsten (Columbus Crew) y Alex Freeman (Villarreal).

Manning the midfield. pic.twitter.com/sPDMtwS1hn — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

En la zona del mediocampo, Tyler Adams (Bournemouth) y Weston McKennie (Juventus) serán piezas clave en el mediocampo y se perfilan para ser los titulares.

Mientras que, en la ofensiva, jugadores como Christian Pulisic (Milan), Gio Reyna (Mönchengladbach) y Timothy Weah (Olympique Marsella) ofrecerán la creatividad necesaria para superar a sus tres rivales en el Grupo D.

On the attack. pic.twitter.com/pxQn3K6tNI — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Como centro delantero, Folarin Balogun (Mónaco) se perfila como el '9' titular de Estados Unidos, escoltado por Ricardo Pepi (PSV) y Haji Wright (Coventry City), jugadores que estuvieron en Qatar 2022.

Así se vería la alineación titular de Estados Unidos (4-3-3)

Portero: Matt Freese.

Defensas: Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Miles Robinson.

Mediocampistas: Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic.

Delanteros: Tim Wesh, Folarin Balogun, Malik Tillman.

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