El entrenador del Real Madrid Castilla, Álvaro Arbeloa, descartó cualquier posibilidad de hacerse cargo del primer equipo de Xabi Alonso, respondiendo con un rotundo “no” al ser preguntado sobre la posibilidad el sábado por la noche.

El futuro de Alonso en la banda del Bernabéu está en entredicho. El español está en la cuerda floja ante la mala racha del Real Madrid; el gigante español solo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos que incluyen duelos de LaLiga y Champions League.

Los informes que llegan desde España afirman que al ex entrenador del Bayer Leverkusen no le queda mucho tiempo para demostrar que es capaz de liderar el club más grande del mundo, lo que abre la puerta para que se concrete un plan de sucesión.

Entre los posibles candidatos para sustituir a Alonso se encuentra Arbeloa, quien actualmente dirige el filial del club. Sin embargo, el técnico de 42 años de edad no se planteó la posibilidad de dar el salto del Castilla al Real Madrid.

"Soy entrenador del Castilla y estoy centrado en él, en mis jugadores, en los partidos que tengo por delante, en los entrenamientos y no hay nada más que eso", prometió.

Arbeloa también declaró a los medios que el club no se ha puesto en contacto con él para hablar sobre un posible plan de sucesión y reiteró que su prioridad es el Castilla, que ocupa la cuarta posición en la tercera división del fútbol español.

Arbeloa: “Quienes descartan a Alonso y al Real Madrid están muy equivocados”

Pese a su negativa a hablar sobre la posibilidad de convertirse en el sucesor de Alonso, Arbeloa sí mostró su apoyo al español y al Real Madrid: “Quien piensa que el Real Madrid está muerto está muy equivocado”.

Los 15 veces campeones de Europa vienen de sufrir una derrota por 2-1 ante el Manchester City en la Champions League, apenas tres días después de una lamentable derrota por 2-0 ante el Celta de Vigo. Los blancos se encuentran a siete puntos del Barcelona en la clasificación de La Liga (tienen un partido menos contra el Alavés el domingo), a pesar de estar en cabeza con una diferencia de cinco puntos a principios de noviembre.

Esta mala racha podría allanar el camino para que Arbeloa siga los pasos de Zinedine Zidane y se haga cargo del primer equipo en caso de la destitución de Alonso. El francés también ha sido vinculado con el posible puesto, junto con Jürgen Klopp.

Sin embargo, el exentrenador del Liverpool no es una buena opción, dado su deseo de tomarse un descanso de la cancha y su actual puesto como Director de Fútbol Global de Red Bull. Aun así, la creciente lista de posibles sustitutos aumenta aún más la presión sobre Alonso, que se encuentra en una situación delicada.