El presidente de la Federación Marroquí de Fútbol desafía a Lamine Yamal

Desafío a la vista para Lamine Yamal. Aun cuando España y Marruecos siguen inmersos en la fase de grupos del Mundial 2026, desde la Federación Real Marroquí de Fútbol ya comenzaron a especular sobre situaciones a futuro. Fouzi Lekjaa, presidente de la FRMF, expresó que le gustaría encontrarse con la selección española en una final para comprobar si Yamal tomó la decisión correcta al elegir representar a la Roja en lugar del país africano.

Durante una entrevista con la plataforma Aljazeera360, Lekjaa recordó el interés que tuvo Marruecos por incorporar al delantero del Barcelona, nacido en España y con raíces marroquíes por parte de su padre. El dirigente explicó que la federación trabajó durante mucho tiempo para intentar convencerlo de vestir la camiseta de los Leones del Atlas.

"Ahora espero que nos encontremos con España en la final de la Copa del Mundo para ver si realmente tomó la decisión correcta o no", expresó Lekjaa. La declaración fue realizada en tono irónico, según aclaró el propio dirigente, quien también reiteró su respeto por la elección del futbolista y le deseó éxito en su carrera internacional.

El presidente de la FRMF reveló que la federación mantuvo reuniones con Yamal tanto en Marruecos como en España. Incluso, en declaraciones concedidas a MARCA en 2024, explicó que también dialogaron con su familia para presentarles el proyecto deportivo del país africano. "Nos reunimos con sus padres. Les trasladamos nuestro proyecto, a él y a la familia, aunque Lamine ya estaba convencido de ir con España. Y le deseamos buena suerte y gran trabajo", había dicho Lekjaa.

Fouzi Lekjaa, Marruecos | ABDEL MAJID BZIOUAT/GettyImages

El dirigente sostuvo que Marruecos ha logrado atraer a numerosos futbolistas nacidos en Europa gracias a la evolución de su estructura futbolística y a la conexión emocional que muchos jugadores mantienen con el país de origen de sus familias. "Somos un país que ofrece la oportunidad de competir regularmente en torneos africanos y participar en Mundiales. Ese proyecto internacional estable atrae a los jugadores", afirmó.

Uno de los ejemplos que destacó fue el de Brahim Díaz. El futbolista del Real Madrid eligió representar a Marruecos y se convirtió en una de las piezas ofensivas más importantes de la selección.

Por ahora, la posibilidad de una final entre España y Marruecos pertenece al terreno de las aspiraciones. Marruecos ocupa el segundo lugar de su grupo con la misma cantidad de puntos que Brasil, aunque la Canarinha cuenta con una diferencia de gol superior. España, en tanto, viene de empatar 0-0 frente a Cabo Verde y buscará su primera victoria del torneo cuando enfrente a Arabia Saudita.