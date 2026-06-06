Erling Haaland estuvo dando vueltas en el radar del Real Madrid en reiterados mercados de fichajes, con la ilusión de la Casa Blanca de patear el tablero para hacerse del potente centrodelantero noruego que hoy la rompe en el Manchester City.

Antes de llegar al fútbol inglés, el atacante estuvo en el Borussia Dortmund, donde saltó formalmente a la fama. En ese entonces, Hans Joachim Watzke forjó una relación correcta de presidente-jugador, y hoy habla con conocimiento de causa sobre el noruego.

"A Erling Haaland le encanta el Real Madrid y no lo oculta. Pero no se unirá este verano. Creo que jugará allí dentro de dos o tres años", dijo en las últimas horas sobre la admiración de Haaland para con el Merengue, club que lo pretende una y otra vez.

Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga | Matthias Hangst/GettyImages

Promediando la temporada, su agente, Rafaela Pimenta, habló con El Chiringuito sobre su actualidad contractual: "El jugador renovó su contrato hace unos meses. Está muy feliz en el Manchester City, le va muy bien y de verdad no tenemos nada que hablar de un traspaso cuando todo está tan bien con la situación como está en el Manchester City".

El Real Madrid vive horas convulsionadas por las elecciones de este domingo, y seguramente una vez pasen los comicios el clima se aplaque un poco. El mercado de fichajes debe ser extraordinario para paliar los pésimos resultados de la temporada 2025/26, y contratar a Haaland parece ser un golpe de efecto brillante para la Casa Blanca gane quien gane en la votación.

Por lo pronto, el delantero noruego afrontará este verano su primer Mundial, con la vuelta de la selección nórdica a las Copas del Mundo por primera vez en 28 años. Debutarán ante Irak el martes 16 en Foxborough, mientras que en la segunda fecha se enfrentarán a Senegal el lunes 22 en Nueva Jersey y cerrarán la fase de grupos contra Francia nuevamente en el Gillette Stadium el viernes 26.