El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, revela la “mayor preocupación” del club

A pesar de una mala racha de resultados, una crisis de lesiones y la inminente destitución de Xabi Alonso, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, señaló al arbitraje español como la causa del inmenso daño causado al gigante español.

Los Blancos finalmente volvieron a la senda del triunfo en LaLiga el domingo por la noche con una victoria por 2-1 sobre el Alavés. Sin embargo, al sonar el pitazo final en Vitoria, la polémica se cernía sobre ellos.

En los últimos instantes del partido, Nahuel Tenaglia cometió una mala entrada para derribar a Vinicus Junior dentro del área. Lo que parecía un penalti claro no fue pitado por el árbitro Víctor García Verdura en el campo, y Pablo González Fuertes, en la sala de VAR, ni siquiera llamó al árbitro al monitor.

Vinicius Junior creyó conseguir para el Real Madrid un penalti claro ante el Alavés | NurPhoto/GettyImages

El penalti rechazado no influyó en el resultado final, pero Pérez aprovechó la oportunidad para reavivar su cruzada contra los árbitros españoles.

“La Navidad también es momento de reflexionar sobre lo que nos preocupa. Y en nuestro caso, puedo asegurarles categóricamente que la mayor preocupación del Real Madrid es la situación del arbitraje en España”, declaró el directivo de 78 años de edad en la comida navideña anual del club con los medios de comunicación.

“Tuvimos un árbitro en el VAR que amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día antes de una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país? Y como vieron [contra el Alavés], o en nuestro partido anterior en Girona, parece que las faltas sufridas por Vinicius o Rodrygo en nuestros dos últimos encuentros no son penaltis, sino la novedad arbitral de esta temporada”.

“La integridad y la decencia de nuestro deporte están en juego. La imagen de nuestro fútbol se ha visto gravemente dañada. Y, por lo tanto, debe hacerse justicia, porque solo así podremos, juntos, regenerar el fútbol español”, apuntó.

Pérez reaviva el señalamiento de “conspiración” en el caso Negreira

En cuanto al arbitraje, Pérez aprovechó la oportunidad para volver a sacar a la luz pública el caso Negreira del Barcelona. El Barcelona está siendo investigado formalmente por presunto soborno a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del comité de árbitros de la Real Federación Española de Fútbol.

El Barcelona es sospechoso de pagar un total de 8,4 millones de euros (7,3 millones de libras, 9,7 millones de dólares) entre 2001 y 2018 a una empresa propiedad de Negreira. El club negó cualquier irregularidad, alegando que los pagos se destinaron a asesoramiento e informes arbitrales.

“¿Cómo podemos olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol mundial? Nunca lo haremos”, declaró Pérez.

“El caso Negreira es, sin duda, el problema más grave del fútbol actual, incluso a nivel internacional. Como se ha informado estos días, hoy sabemos que se han pagado más de 8 millones de euros por informes técnicos a árbitros, los informes más caros del mundo, y que ni siquiera los propios entrenadores, destinatarios de los informes, tuvieron conocimiento de ellos”.

“Las consecuencias de un caso que mancha la imagen de nuestro deporte y pone de relieve la necesidad de un cambio radical en las estructuras del arbitraje español aún están frescas en nuestra memoria”, concluyó.

