El pretendiente francés que tiene en la mesa a Erik Lira

Cruz Azul se juega todo el proyecto en este semestre. Si el cuadro de la capital del país no gana títulos en mayo luego de la millonaria inversión que ha realizado el club, llegará una limpia. La misma puede tocar directivos, cuerpo técnico y de forma natural, a más de un nombre dentro de la plantilla.

Uno de los hombres que más jugadores tiene de salir en el mercado de verano es Erik Lira. En su caso, no es por mal rendimiento, ni mucho menos. Todo lo contrario, desde mucho tiempo atrás el jugador tiene el nivel deportivo para medirse en un reto mayor, es decir, el fútbol de Europa.

¿UNO MÁS? 🤔



Parece que el Lens de Francia gustó de jugadores de Liga MX, primero sumando a Florian Thauvin y luego a Allan Saint-Maximin.



🔥 Pero la cosa no se quedaría ahí, con su boleto a la siguiente Champions League casi asegurado, buscan otro activo de nuestra liga: Erik… pic.twitter.com/1KV1P2Y8l4 — Futbol Total (@futboltotal) April 5, 2026

Hoy mismo el capitán de los de la capital del país va sobrado de pretendientes. A la lista hay que sumar uno más, el Lens. El conjunto que hoy es el sublíder de la Ligue 1 tiene dentro de sus opciones de fichaje al medio de contención que además de ser un hombre clave en La Noria, es una pieza de peso en selección mexicana.

El interés ha crecido luego de lo que ha mostrado Lira en el reciente parón de selecciones. Erik fue titular contra Portugal y Bélgica, siendo uno de los hombres del Tri que mejor estado de forma demostró dentro del terreno de juego.

CF Monterrey v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

En Cruz Azul tienen bien en claro que las opciones de retener a Lira son nulas. En este punto, el medio de contención está mucho más fuera que dentro del club. El motivo es simple, el Lens es uno sólo uno de los tantos pretendientes que tienen el mexicano sobre la mesa.

Por ahora no se gestionará su baja. El movimiento se dará luego de la Copa del Mundo. Cabe recordar que en la reciente renovación de Erik, Cruz Azul le firmó una clausula de salida a la baja para el mercado de Europa.