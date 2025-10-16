El primer equipo europeo que levanta la mano por Iker Fimbres

El mercado de Europa tiene en la mira a varios de los jugadores de la selección mexicana sub-20 que tuvieron un rendimiento durante su estancia en la copa del mundo de la especialidad. Algunos nombres llegaron a dicho torneo con seguimiento de equipos, otros, por lo mostrado en Chile, se han hecho de pretendientes.

Uno de ellos es Iker Fimbres. El hombres de los Rayados de Monterrey inició el torneo partiendo desde el banco. Una vez que demostró en la cancha que ameritaba un poco más, se hizo con el puesto titular. Su rendimiento fue muy atractivo, sobre todo cuando jugó en su posición natural, hecho que le ha llevado a generar ruido en LaLiga de España.

Durante el sondeo que realizaron a Amaury Morales, hombre de Cruz Azul, los visores del Espanyol de Barcelona quedaron sorprendidos con el nivel de Fimbres. El club catalán no tenía reportes del perfil de juego de la pieza de Monterrey, sin embargo, retornan a España con referencias positivas de Fimbres.

FBL-WC-U20-2025-CHI-MEX | JAVIER TORRES/GettyImages

Siendo el caso, el cuadro del Espanyol habría tomado la decisión de dar un seguimiento cercano a la evolución de Iker con Monterrey. Luce lejano que el cuadro de LaLiga se mueva en enero por el mexicano, sin embargo, es un hecho que le tienen en lista como posible fichaje para el mediano plazo.

La relación entre Rayados y Espanyol es fuerte. No mucho tiempo atrás, el cuadro de la Liga MX cerró el traspaso de César Montes al club de LaLiga. Ahora, se entiende que en los próximos meses, ambas instituciones podrían sentarse de nuevo en la mesa para tratar el tema de Fimbres.

En gran medida esto dependerá del jugador. Hoy es un suplente con Doménec Torrent y si quiere dar el salto a Europa, debe recuperar el pues titular en el equipo.

