El primer fichaje que valora Chivas para el mercado de invierno

El crecimiento de Chivas a lo largo del semestre es para destacar. El rebaño en algún punto estuvo en el fondo de la Liga MX. Incluso, hubo ruido con respecto a un posible despido para Gabriel Milito. Al final, la paciencia ha tenido su mérito y en este punto el rebaño está en zona directa de liguilla.

A pesar de ello, dentro de la plantilla hay varios nombre que darán un paso al costado en el mercado de invierno. Uno de ellos apunta a ser Gilberto Sepúlveda, zaguero que ha venido a la baja de forma radical. La salida del central es tan viable que dentro del rebaño ya tendrían en la mira a su reemplazo.

🚨 Chivas ya comienza la planeación del próximo torneo 🐐🔴https://t.co/2lwITMqLX0 — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 29, 2025

Chivas reactiva la opción de Eduardo Águila. El mexicano milita dentro del Atlético de San Luis y el torneo en curso no ha tenido su mejor nivel. Su baja viene de la mano con la caída en rendimiento del club. Sin embargo, dentro del rebaño saben que el zurdo es un zaguero confiable y que puede recuperar su mejor versión.

Mazatlan FC v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Eduardo pudo llegar a Chivas el pasado mercado de verano cuando el club perfilaba un lluvia de fichajes desde San Luis ante la posible firma de Doménec Torrent como técnico. Una vez que el fichaje del técnico catalán se cayó, el Guadalajara decidió frenar las gestiones con los potosinos.

Ahora, Chivas entiende que Águila sí era un fichaje de nivel independientemente de la presencia de Torrent. Siendo el caso, el rebaño tiene la meta de "corregir su error" y buscar la firma del central en las próximas semanas, algo no que será sencillo, pero, tampoco una misión imposible.

Las gestiones se darán una vez que el torneo termine para ambos equipos. Esto podría darse sobre inicios de diciembre. El inminente adiós del 'Tiba', abre espacio en nomina para Águila.

