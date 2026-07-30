El primer técnico en la mira de Tigres como posible reemplazo de Guido Pizarro

Los Tigres de la UANL están viviendo una de sus etapas más complejas en la historia reciente. El cuadro del norte del país no se está moviendo en el armado de plantel como en años pasados, hecho que de forma natural, está llevando al club a una sequía de títulos cada vez más larga.

Esa falta de inversión también ha provocado cambios a nivel interno. Siendo más claros, en el cuerpo técnico. El cuadro felino anunció hace un par de días la baja de Guido Pizarro, quien por su legado como jugador en el club, prefirió dejar su puesto como entrenador al entender que el proyecto no gira como se le prometió al inicio de su gestión.

Jaime Lozano es un nombre que Torrado pone en la mesa de Tigres… pic.twitter.com/AOtgoU4Ys3 — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) July 30, 2026

Hoy los de la UANL están a la caza de un reemplazo para Pizarro. El primer nombre que está sobre la mesa es el de Jaime Lozano. El 'Jimmy', pese a ser joven aún, es un entrenador con ya mucho recorrido dentro de la Liga MX, además de su paso por la selección mexicana.

Su fichaje estaría siendo promovido de forma directa por Gerardo Torrado, el director deportivo de Tigres, cuyo trabajo está siendo fuertemente cuestionado. El directivo conoce con los ojos cerrados a Lozano. Fue su compañero tanto en Cruz Azul como en selección mexicana y estaría siendo su apuesta de confianza para lo que resta al menos de semestre.

Santos Laguna v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Jaime no es la única vía en el camino, pero sí es la más accesible y del gusto de la directiva. De momento se entiende que no hay ningún tipo de oferta formal, pero las gestiones podrían iniciar pronto. El hecho de que Lozano esté en la agencia libre juega muy en su favor.

De concretarse, Tigres sería el club de más peso y trascendencia que ha dirigido en su carrera. Si bien la exigencia no podría ser la de ganar el título este mismo semestre, sí se espera que el plantel genere un fútbol muy por encima de lo que se ha hecho en los últimos meses con Pizarro en el banquillo.