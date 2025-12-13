El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Alavés vs Real Madrid

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la Jornada 17 de LaLiga entre el Alavés y el Real Madrid desde el Estadio de Mendizorroza. Dicho enfrentamiento está programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España).

El conjunto merengue es sublíder del campeonato español con 36 unidades; mientras que Alavés es undécimo lugar con 18 puntos. Los blancos están en una posición sólida, segundos en la clasificación de LaLiga con un rendimiento excelente como visitantes (18 de 27 puntos posibles hasta ahora).

Vienen de una derrota reciente en casa contra el Celta (2-0) y otra en Champions ante el Manchester City (2-1), lo que genera algo de presión. Por lo que Xabi Alonso necesita urgentemente una victoria para mantenerse en la pelea por el título, donde el Barcelona lidera. Jugadores clave como Vinícius Júnior y Mbappé serán decisivos.

En el puesto 11, el equipo de Vitoria está en una zona cómoda, a igual distancia del descenso que de Europa. Rompieron una racha de tres derrotas con una victoria 1-0 ante el Girona, mostrando solidez defensiva en casa.

El Real Madrid domina los enfrentamientos directos, ha ganado los últimos seis partidos contra el Alavés, incluyendo un 1-0 en Mendizorroza en abril de 2025. En 16 encuentros recientes, Madrid suma 14 victorias, Alavés solo dos, y ningún empate.

Real Madrid es el favorito para ganar el partido

Real Madrid debería ganar frente a Alavés | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok el Real Madrid es claro favorito y debería imponer su calidad para llevarse los tres puntos, rompiendo cualquier racha negativa reciente.

El Alavés puede complicar con su defensa en Mendizorroza (donde no pierde fácil), pero la superioridad madridista en ataque y experiencia en estos duelos inclina la balanza. Se espera un partido controlado por los visitantes, con goles en la segunda parte.

La IA dijo que se prevé un partido a favor de la visita, Real Madrid tiene la ventaja por su experiencia ofensiva. Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 64% para el triunfo de los visitantes, 24% para el empate y 12% de opciones para el cuadro local.