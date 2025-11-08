El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el Celta de Vigo vs Barcelona

Este fin de semana, LaLiga disputa la Jornada 12 de la temporada 2025-2026 y al FC Barcelona le urge no dejar ir más puntos porque su odiado rival, el Real Madrid, sigue en la punta con 30 unidades, recordando que apenas hace una semana se llevó El Clásico. Dicho tropiezo hizo que los culés se mantuvieran como sus escoltas, donde siguen navegando con 25 puntos.

El equipo dirigido por el alemán Hansi Flick tiene la mente puesta en el Celta de Vigo, al cual visitan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Abanca-Balaídos. La última vez que los dos se enfrentaron, el Barça se llevó las unidades al remontar 4-3 con doblete del brasileño Raphinha Dias, pese al triplete que se despachó Borja Iglesias.



Durante la semana, el Barcelona tuvo que disputar una nueva fecha de la UEFA Champions League, rescatando el empate 3-3 frente al Club Brujas de Bélgica, gracias a un autogol de Christos Tzolis, sumado a los tantos de Ferran Torres y Lamine Yamal. Con respecto al torneo local, le pegaron 3-1 al Elche tras las anotaciones de Yamal, Torres y el inglés Marcus Rashford.

Por otro lado, la escuadra celeste marcha en la doceava posición de la clasificación con 13 puntos y en su último choque de LaLiga le ganó 1-2 al Levante, gracias a Óscar Mingueza y Miguel Román. Asimismo, los de Claudio Giráldez tuvieron actividad en la UEFA Europa League, goleando 0-3 al Dinamo Zagreb, con doblete de Pablo Durán y autogol de Sergi Domínguez.



Lamentablemente para el Barça, aún tienen elementos lesionados que no podrán participar, tal como Gavi Páez, Pedri González, el portero Joan García, el arquero alemán Marc-André ter Stegen y el defensa danés Andreas Christensen. Raphinha también ha estado ausente en los últimos choques, mas DAZN reveló que hay posibilidades de que retorne a las canchas este domingo.

Según la Inteligencia Artificial, el Barcelona es favorito para ganar

FC Barcelona v Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

De acuerdo con la súper computadora Opta, los culés pegarán a los celestes en Balaídos para hilar su segunda victoria consecutiva. Según los datos de la IA, el conjunto blaugrana tiene un 54.8% de probabilidades de sumar los tres puntos, con un 22.6% como triunfo para los de casa, misma situación para el empate.