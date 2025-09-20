El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido FC Barcelona vs Getafe por LaLiga 2025/26

El partido que promete grandes emociones ya está en la agenda. Este domingo, por la quinta fecha de LaLiga 2025/26, el FC Barcelona recibirá al Getafe en un duelo que puede empezar a marcar el rumbo de la temporada para ambos equipos.

El conjunto blaugrana llega con diez puntos producto de tres victorias y un empate. Sin embargo, a pesar de los resultados, todavía no logra mostrar la solidez que lo consolidó la temporada pasada como uno de los cuatro mejores equipos de Europa. Hansi Flick sabe que el desafío no solo es ganar, sino reencontrar la versión más convincente de su Barça, más allá del 2-1 a Newcastle por Champions League y 6-0 al Valencia por LaLiga

Por el lado del Getafe, la situación es bastante interesante para este inicio de temporada. Con tres victorias y una derrota, llega a 9 puntos sobre 12 y está a 3 unidades del líder, Real Madrid y a uno de su rival.

Será un cruce de estilos: la propuesta ofensiva y de posesión del Barça frente a un Getafe que intentará hacerse fuerte desde la intensidad y el contragolpe. Dos equipos con presupuestos distintos, pero con el mismo objetivo inmediato: sumar puntos que los acerquen a la pelea en lo más alto de LaLiga y Real Madrid.

El Barcelona, claro favorito para ganar este partido

Ferran Torres Garcia (FC Barcelona) celebrates a goal during... | SOPA Images/GettyImages

En un partido que será correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga 2025/26 , la Inteligencia Artificial Optra realizó su pronóstico y el resultado es evidente: el FC Barcelona es el claro favorito a ganar con un 72.6% de probabilidades de éxito. Por su parte, al Getafe se le otorga un 10.9% de chance, mientras que las opciones que el partido finalice en un empate son de 16%.