El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el Real Madrid vs Celta de Vigo

Este domingo 7 de diciembre, el Real Madrid, con 36 unidades obtenidas, buscará recuperar la cima de LaLiga, la cual encabeza el FC Barcelona con 37, por ello, tendrá que dar un golpe de autoridad en casa frente al Celta de Vigo, que navega en el doceavo escalón de la clasificación con 16 puntos.

El equipo de Xabi Alonso ha comenzado a complicarse el camino dentro de la competencia local porque de sus últimos cuatro enfrentamientos suma tres empates y apenas una victoria. Luego de dividir unidades con el Rayo Vallecano, Elche y Girona, por fin los merengues lograron sumar de a tres puntos al golear de visita 0-3 al Athletic Club, con un doblete del francés Kylian Mbappé y una diana del francés Eduardo Camavinga, lo que podría significar el despertar de los blancos.



Con respecto a los celestes, dentro de LaLiga suman dos descalabros y un triunfo, pues también están enfocados en la Europa League, donde cayeron ante el Ludogorets Razgrad por 3-2, y en la Copa del Rey, igualando 1-1 con el Sant Andreu en la Segunda Ronda, pero avanzando al imponerse 7-6 en los penales. Su último choque liguero fue contra el Espanyol y sucumbió por la mínima.

➖ 0-0 vs. Rayo Vallecano

➖ 2-2 vs. Elche

➖ 1-1 vs. Girona

✅ 3-0 win vs. Athletic Club



Al mismo tiempo, las estadísticas están de lado de los madridistas porque de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, en todos han salido airosos los de la Casa Blanca, un dato poco alentador para los visitantes.



Para este compromiso, el Real Madrid ya no contará con el inglés Trent Alexander-Arnold, ya que causó baja por una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, por lo que estará ausente dos meses aproximadamente. Ante la baja del lateral derecho, el uruguayo Federico Valverde ocuparía dicha posición, tal como lo ha hecho antes en esta temporada.

Según la Inteligencia Artificial, el Real Madrid goleará al Celta de Vigo

De acuerdo con la súper computadora Opta, los merengues no tendrán problemas en hacerse con los tres puntos en su cancha y frente a su gente. Según los datos de la IA, los locales cuentan con 69% de probabilidades de vencer, mientras los celtistas apenas tienen un 13.8% y el empate un 17.2%. Debido a la fortaleza defensiva y su gran capacidad goleadora, con más de dos goles por partido de media, la estimada victoria sería por una pizarra de 3-0.