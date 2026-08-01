El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido América vs Santos Laguna

Este domingo 2 de agosto se celebrará la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre el Club América y el Club Santos Laguna desde el Estadio Banorte a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).

Con todo y las dudas que ha generado su actual plantilla, el conjunto azulcrema llega como uno de los principales candidatos al título y, tras dos jornadas, se mantiene invicto con cuatro puntos.

El equipo de la Comarca Lagunera, en cambio, suma cero puntos y sigue buscando su primera victoria del torneo.

Además, la localía en la Ciudad de México pesa mucho. Las Águilas suele hacerse fuertes gracias casa gracias a su intensidad desde el inicio y al control de la posesión.

En cuanto a la mayor calidad en ataque. Con jugadores como Erick Sánchez, Raphael Veiga, Henry Martín, las Águilas cuentan con varias opciones para romper defensas cerradas.

Por si fuese poco, los Guerreros han mostrado fragilidad defensiva en el arranque del torneo y, además, llega tras caer ante Atlas, por lo que tendrá una prueba muy exigente.

La IA cree que las Águilas se impondrán frente a Santos Laguna

La IA ve como ganador al América | YURI CORTEZ/GettyImages

Según el pronóstico de la Inteligencia Artificial de ChatGPT, el Ave intentará presionar alto desde el primer minuto para adelantarse rápidamente en el marcador.

A su vez, el equipo visitante necesitará ser muy eficaz al contragolpe y aprovechar cualquier error en la salida americanista.

Su pronóstico es que habrá un triunfo 3-1y la IA cree que, si las Águilas anotan primero, el partido podría abrirse y favorecer un marcador con varios goles.

Las probabilidades que la IA dio para este duelo fueron de 68% para el triunfo de los locales, 20% para el empate y 12% de opciones para los Laguneros.

Pronóstico: América 3-1 Santos Laguna.