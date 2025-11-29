El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Cruz Azul vs Chivas

Todo se define en la Ciudad de México. Tras un tenso empate sin goles en el Estadio Akron, Cruz Azul y Guadalajara se miden nuevamente este domingo 30 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora del centro de México).

Es el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, un duelo donde la estrategia y la necesidad de gol dictarán el ritmo de los noventa minutos restantes.

La serie llega completamente abierta en el marcador global, pero con una balanza inclinada hacia el lado celeste debido al reglamento de competencia. Mientras los locales pueden manejar el resultado, la visita llega con la urgencia de ganar o despedirse del torneo.

Chivas v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cómo llega Cruz Azul a la vuelta?

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón salió de Guadalajara con un empate 0-0 que, aunque no deslumbró, fue un ejercicio de disciplina táctica. La Máquina cerró la fase regular en el tercer lugar de la tabla general con 35 puntos, producto de diez victorias, cinco empates y solo dos derrotas.

Esta posición es su mayor fortaleza: gracias a su mejor ubicación en la clasificación respecto a su rival, a Cruz Azul le basta con ganar o empatar por cualquier marcador para avanzar a las semifinales. Con 32 goles a favor y solo 20 en contra en las 17 jornadas, los cementeros buscarán aprovechar la desesperación del rival para liquidar la serie ante su gente.

¿Cómo llega Chivas a la vuelta?

El panorama para el Rebaño Sagrado es de matar o morir. Tras clasificar como sexto de la general con 29 unidades, el equipo de Gabriel Milito no pudo sacar ventaja en casa. Ahora, la matemática es simple y cruel para los rojiblancos: necesitan ganar.

El empate global elimina a Chivas por la posición en la tabla, y el gol de visitante ya no es criterio de desempate. Guadalajara, que sumó nueve triunfos, dos empates y seis derrotas en el torneo regular, deberá mostrar una versión ofensiva perfecta.

Chivas v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

¿Cuál es la predicción de la Inteligencia Artificial para el Cruz Azul vs Chivas?

Al consultar a la Inteligencia Artificial sobre el desenlace de este decisivo encuentro de vuelta, el análisis favorece al conjunto local. La predicción arroja una victoria para Cruz Azul con un marcador de 2-1.

El algoritmo justifica este resultado basándose en la necesidad táctica de Chivas. Al estar obligado a buscar el gol desde el primer minuto, el Guadalajara dejará espacios en defensa que la ofensiva celeste —la cual promedió casi dos goles por partido en el torneo— sabrá capitalizar.

Aunque se espera que el Rebaño logre romper el cero, la solidez de la Máquina en casa y su ventaja reglamentaria terminarán por imponer condiciones en la eliminatoria.