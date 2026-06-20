El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre España y Arabia Saudita

La Selección de España comenzó su recorrido en el Mundial 2026 enfrentando a Cabo Verde el lunes y rescató apenas un punto después de una performance que dejó bastante que desear. Pero eso ya es pasado, porque los tiempos de la Copa del Mundo son veloces y los dirigidos por Luis de la Fuente ya tienen la cabeza puesta en el próximo desafío, que será nuevamente en Atlanta, aunque esta vez frente a Arabia Saudita.

No va a ser fácil. La selección asiática ya demostró en Qatar 2022 que puede lastimar, también estuvo a la altura en el debut frente a Uruguay y no se achicará al enfrentarse a uno de los candidatos al título.

¿Cómo llega España?

Luis de la Fuente, España | SOPA Images/GettyImages

El estreno de España en el Mundial dejó una de las grandes sorpresas de la primera fecha. El conjunto de Luis de la Fuente empató 0-0 con Cabo Verde en Atlanta pese a dominar la posesión durante gran parte del encuentro. La Roja estuvo instalada en campo rival, aunque le faltó inventiva en los últimos metros y se encontró con una actuación extraordinaria del arquero Vozinha.

Durante la primera parte, Ferran Torres estrelló un remate en el travesaño y Mikel Oyarzabal tuvo una ocasión que terminó en las manos del guardameta caboverdiano. Pedri, Rodri y Fabián Ruiz intentaron encontrar espacios frente a una defensa muy cerrada, aunque el conjunto africano respondió con orden y redujo al mínimo las oportunidades españolas.

El ingreso de Lamine Yamal cambió el partido. El extremo del Barcelona generó aproximaciones peligrosas durante los últimos veinte minutos. Aun así, el gol nunca llegó. En la previa del duelo frente a Arabia Saudita, Mikel Merino llamó a la calma. "No se ha muerto nadie; que no cunda el pánico", expresó el mediocampista, convencido de que el equipo mantiene el nivel necesario para revertir la situación.

¿Cómo llega Arabia Saudita?

Georgios Donis, Arabia Saudita | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

La selección de Arabia Saudita quedó satisfecha con su debut al igualar 1-1 con Uruguay en Miami. El conjunto dirigido por Georgios Donis sorprendió durante la primera mitad, se adelantó en el marcador gracias a Abdulelah Al-Amri y puso en aprietos a uno de los candidatos del grupo.

La selección asiática sostuvo la ventaja durante buena parte del encuentro gracias al trabajo defensivo y a una destacada actuación de Mohammed Al-Owais. Después del partido, Donis valoró el resultado. "Cuando uno afronta un rival de esta índole, tener un punto es algo muy positivo", dijo el entrenador griego, quien además remarcó que todavía continúa conociendo a un plantel que asumió hace pocas semanas.

Pronóstico de la IA para España vs Arabia Saudita

Los modelos siguen ubicando a España como favorita pese al tropiezo ante Cabo Verde. La producción ofensiva generada durante el debut, sumada al posible incremento de minutos para Lamine Yamal, inclina la balanza hacia el conjunto europeo.

España : los algoritmos le otorgan alrededor de un 61% de probabilidades de quedarse con la victoria. A pesar del empate, La Roja monopolizó la posesión y mostró una superioridad que el resultado final no reflejó.

: los algoritmos le otorgan alrededor de un 61% de probabilidades de quedarse con la victoria. A pesar del empate, La Roja monopolizó la posesión y mostró una superioridad que el resultado final no reflejó. Empate : aparece en torno al 24%, respaldado por una primera fecha en la que los cuatro equipos del grupo sumaron un punto.

: aparece en torno al 24%, respaldado por una primera fecha en la que los cuatro equipos del grupo sumaron un punto. Arabia Saudita: ronda el 15% de probabilidades. El conjunto asiático dejó buenas sensaciones en su estreno mundialista, pero la diferencia de calidad individual entre ambos planteles mantiene a los saudíes como la opción menos probable.

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con mayor respaldo estadístico apunta a "España gana" y "Menos de 3.5 goles". Arabia Saudita mostró solidez defensiva frente a Uruguay y España viene de un encuentro en el que generó ocasiones sin traducirlas en goles. Como alternativa, "España anota primero" también presenta valor si se considerea el volumen ofensivo producido por La Roja en la primera jornada.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT