El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Puebla vs Chivas

Chivas y Puebla se verán las caras este viernes 31 de julio en el Estadio Cuauhtémoc en partido correspondiente a la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En el papel, el cuadro dirigido por Gabriel Milito saldrá como favorito para llevarse los tres puntos. El Rebaño Sagrado, de acuerdo con las valoraciones del portal Transfermarkt, es la plantilla más valiosa de todo el futbol mexicano para este semestre, mientras que el cuadro de La Franja ocupa el lugar 16 de 18 clubes.

En sus diez duelos más recientes, el conjunto rojiblanco tiene una marcada hegemonía sobre los camoteros: en este periplo suman seis victorias por tres derrotas y un empate. En enfrentamiento en el torneo Clausura 2026, Chivas de Guadalajara se impuso al Pueblo por marcador de 5-0, con doblete de Bryan González y goles de Ricardo Margín, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos.

Chivas v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Chivas llega a este duelo tras caer ante Toluca por marcador de 2-0 en la primera jornada del certamen y tras vencer a FC Juárez por la mínima diferencia en la segunda fecha.

Por su parte, el Puebla registró una derrota ante Bravos de Juárez en su debut en el Apertura 2026 y una derrota 2-1 ante Cruz Azul en su segundo partido.

Chivas saldrá como favorito ante Puebla, según el pronóstico de la IA

De acuerdo con el pronóstico de la Inteligencia Artificial Gemini, Chivas saldrá como amplio favorito para llevarse los tres puntos del Estadio Cuauhtémoc este viernes. El Rebaño tiene una probabilidad de triunfo del 58%, mientras que el Puebla apenas tiene un chance del 18% de conseguir la victoria. Finalmente, la probabilidad de empate es del 24%.

El duelo se llevará a cabo este viernes 31 de julio en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:00 horas (México) y 21:00 horas (Estados Unidos/ ET).