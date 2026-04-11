El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Tigres UANL vs Chivas

Este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Universitario de Nuevo León entre el Club Tigres UANL y el Club Deportivo Guadalajara.

De esa manera le preguntamos el pronóstico de la IA de Grok para este compromiso programado a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).

El conjunto tapatío lidera la clasificación general con 31 puntos en 13 partidos; producto de 10 triunfos, un empate y dos derrotas. Es el equipo más sólido del torneo y ya se clasificó a la Liguilla, tiene una buena defensa y ataque efectivo con 27 goles a favor y solo 13 en contra.

Mientras que, los felinos están en la zona media, en el octavo lugar con 17 puntos tras cinco triunfos, dos empates y seis derrotas. Han tenido resultados irregulares y necesitan sumar para asegurar su lugar en la Liguilla.

Los duelos entre Tigres y Chivas suelen ser cerrados. El conjunto de San Nicolás de los Garza no ha perdido en sus últimos cinco enfrentamientos ante el Rebaño Sagrado.

Tigres UANL es el favorito para ganar ante Chivas

Tigres UANL es el favorito para la IA | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con la predicción de la inteligencia Artificial de Grok, este compromiso será un partidazo muy cerrado. Y se inclina por un empate 1-1, pero no le sorprendería una victoria mínima de Tigres 2-1.

La IA prevé que Tigres en el Universitario es difícil de vencer, y necesita los puntos con urgencia. Además, el Rebaño es el líder y viene sólido, pero los duelos directos suelen ser parejos y con pocos goles.

También ambos equipos tienen capacidad ofensiva, pero las defensas suelen imponerse en estos clásicos.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 42% para el triunfo del cuadro local, 33% para el empate y 25% de opciones para los rojiblancos.