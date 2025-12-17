El PSG de Luis Enrique es el campeón de la Copa Intercontinental 2025

El PSG es campeón de la Copa Intercontinental. Venció al Flamengo en la tanda de penales y consiguió el sextete, igualando lo que alguna vez hicieron el Barcelona y el Bayern Múnich.

Este título es una prueba más del gran momento que viene atravesando el equipo parisino, en un lapso de tiempo en el que solo flaqueó ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes.



Los de Luis Enrique vuelven a demostrar que son mucho más que los amplios dominadores de la Ligue 1 y consiguieron otro trofeo internacional.

La 2024/25 no fue una temporada más para el equipo: se trató de la primera sin su estrella, Kylian Mbappe. Paradójicamente, sin tantas estrellas pero con un juego de equipo absoluto, consiguieron casi todos los títulos de la temporada, incluyendo su primera UEFA Champions League al golear ¡5 a 0! al Inter de Italia en la final, sumándolo a la Ligue 1 y la Copa de Francia.

El PSG ha demostrado una evolución significativa, consolidando un estilo de juego colectivo y efectivo. El técnico español, que ya había ganado la Champions con el FC Barcelona en 2015, se une al selecto grupo de entrenadores que han conquistado el torneo con dos clubes diferentes y que, lógicamente, le permitió ganar el premio a The Best como mejor entrenador.

En la Champions League actual marcha tercero en la fase de liga y prácticamente está clasificado a playoff, manteniéndose como uno de los grandes candidatos y con la firme intención de ir por el bicampeonato.

Además, cuatro de sus futbolistas fueron nominados al premio The Best 2025: Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha y Ousmane Dembélé, quien finalmente se quedó con el galardón, un reconocimiento que potenció aún más el ánimo del plantel por haber marcado ocho goles y entregó seis asistencias en la Champions League pasada, en un reconocimiento que premia al futbolista con mejor rendimiento individual y colectivo del ciclo comprendido entre agosto de 2024 y agosto de 2025.