El PSG pone todo por Ferran Torres

Tras un Mundial 2026 donde fue el héroe de España anotando el gol de la final ante Argentina, Ferran Torres ahora tendrá que definir su futuro: debe renovar su contrato con el FC Barcelona o ser transferido a otro club, con el PSG dispuesto a todo por él.

Según informa el diario Sport, el club parisino ya avisó al entorno del futbolista que le igualará y mejorará cualquier oferta que la entidad catalana le pueda hacer para extender su vínculo, por lo que la situación se pone por demás compleja para el Barça.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

Los vigentes campeones de Europa han sufrido varias bajas en el frente de ataque y están urgidos de sumar futbolistas de calidad: Gonçalo Ramos fue traspasado al AC Milan y Randal Kolo Muani está a detalles de seguir su carrera en la Juventus. Para colmo, el Liverpool pretende a Bradley Barcola y el Atlético de Madrid sumó a Lee-Kang In.

El ex Valencia jugó un total de 49 partidos en la última temporada, con un aporte de 21 goles y tres asistencias en el equipo de Hansi Flick que ganó LaLiga y la Supercopa de España. En el Mundial 2026 sumó minutos en los ocho partidos de España y solo anotó un gol, el más importante.

¿Qué refuerzos trajo el PSG?

Llamativamente, el Paris Saint-Germain todavía no tiene caras nuevas pensando en la temporada 2026/26, con las salidas ya mencionadas en este artículo. Solamente incorporó como libre al portero italiano Alessandro Longoni de tan solo 18 años, que difícilmente tenga participación en el armado de Luis Enrique de cara a lo que viene.

Entre los rumores, además de Ferran Torres, asoman Charles De Ketelaere y Ayyoub Bouaddi, ambos de gran Copa del Mundo, aunque la actividad vinculada a los fichajes del club parisino sigue realmente planchada. Se espera que salgan con furia al mercado en el tramo final del mismo, aunque el tiempo corre en contra suya.