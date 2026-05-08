El PSG quiere afianzar su futuro de la mano de Luis Enrique

El PSG está en la mejor etapa en la historia del club. El vigente campeón de la Champions League, misma que fue la primera para el cuadro de la capital del Francia, de nueva cuenta se ha colado a la final de la Copa de Europa donde buscarán defender su corona en contra del Arsenal de Mikel Arteta.

Son muchos los factores que han llevado al PSG a vivir este presente del mejor cuento de hadas. Sin embargo, hay un hombre que lleva merito por sobre el resto de la institución, Luis Enrique. El éxito de los galos no se podría explicar sin la presencia del ex entrenador del Fútbol Club Barcelona en el banquillo.

Luis Enrique close to extending at PSG on a new four-year contract.



Focus is on trying to win Ligue 1 and the #UCL Final.



PSG relaxed if formalisation doesn't come until the end of the season because all parties on the same page following positive talks.🔵🔴 pic.twitter.com/6qGArPFJ9c — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 8, 2026

Todos dentro del club tienen bien en claro lo antes mencionado. Desde el plantel, hasta la gerencia. Siendo el caso, en el PSG quieren asegurarse la presencia de Luis al frente del equipo por varios años más, poniendo una oferta de renovación formal para el técnico catalán.

La misma consta de una extensión de 4 años. Es decir, el año que le resta por delante y tres años más. El nuevo contrato del español tendría consigo una considerable mejora de sueldo, pues más allá de ser el mejor técnico del planeta hoy mismo, no es ni de cerca uno de los mejor pagados.

FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Daniel Kopatsch/GettyImages

La negociación formal iniciará hasta el final de temporada. El PSG no quiere abrumar al técnico cuando el título más importante del curso está por jugarse, el de la Champions League.

Una vez que se haya disputado la final en contra del Arsenal en Budapest, llegará el ofrecimiento formal. El PSG tiene claro que no hay nadie mejor para ellos que Luis Enrique. Sin embargo, no tienen del todo claro hoy mismo que el técnico desee continuar al frente de la institución francesa.