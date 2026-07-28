El PSG se baja de la carrera por el fichaje de Rodri

El Paris Saint-Germain tomó una decisión definitiva y no intentará incorporar a Rodri durante este verano. De esta manera, el conjunto francés da un paso al costado en una operación que en los últimos días había generado especulaciones y que incluso podía alterar los planes del Real Madrid.

Según informó Le Parisien, la dirigencia encabezada por Nasser Al-Khelaïfi, junto al director deportivo Luis Campos y el entrenador Luis Enrique, nunca contempló seriamente la llegada del campeón del mundo. La postura del club fue clara desde el inicio y no existieron conversaciones para presentar una oferta.

Confianza total en su mediocampo

El principal motivo detrás de esta decisión es la confianza que el PSG deposita en los futbolistas que ya integran su mediocampo. La institución considera que cuenta con una de las mejores medulares de Europa; con ese panorama, la directiva entiende que no existe la necesidad de realizar una inversión millonaria por otro mediocampista.

En esa misma línea, el campeón europeo busca renovar su plantel sin romper el equilibrio económico y, con las salidas de algunos futbolistas y la incertidumbre sobre otros nombres, el club concentra sus esfuerzos en reforzar el frente ofensivo.

El Real Madrid sigue atento

La decisión del PSG también elimina a uno de los posibles competidores del Real Madrid en la carrera por Rodri. El mediocampista, cuyo contrato con el Manchester City entra en su último año de vigencia, fue relacionado con un posible regreso al fútbol español después de consolidarse como uno de los mejores jugadores del mundo.

Aunque todavía no existe una negociación cerrada, la ausencia del conjunto parisino simplifica el panorama para el merengue, que continúa siguiendo de cerca la situación del capitán de la selección española de cara al arranque de la próxima temporada 2026/27.

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Según trascendió, el Madrid presentaría una oferta inicial de entre 50 y 60 millones de euros, aprovechando que Rodri habría rechazado una propuesta de renovación del City, por lo que, si no se concreta un traspaso antes del próximo enero, estará habilitado para negociar un preacuerdo con cualquier club e irse como agente libre al finalizar su vínculo, un escenario que, aún así, el conjunto inglés busca evitar.

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