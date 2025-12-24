¿El puesto de Iván Alonso en riesgo dentro de Cruz Azul?

El futuro de Iván Alonso en Cruz Azul comienza a ser tema central dentro y fuera de La Noria. De acuerdo con versiones surgidas en el entorno del club, el próximo semestre será determinante para la continuidad del director deportivo, cuyo proyecto entra en una fase de evaluación tras una inversión histórica sin el título de Liga MX.

Desde su llegada a Cruz Azul, Alonso ha encabezado una política agresiva de fichajes que rompió con los parámetros tradicionales del club. En menos de dos años, la directiva ha desembolsado alrededor de 100 millones de dólares, una cifra muy superior a la media histórica de la institución cementera.

La apuesta fue clara: construir un plantel capaz de competir de inmediato por el campeonato. Sin embargo, los resultados no han acompañado el tamaño de la inversión. Pese a clasificaciones constantes y presencia en liguillas, la Máquina no ha logrado levantar el título de Liga MX, el gran objetivo que justificó el gasto elevado.

En los pasillos del club se reconoce que el margen de maniobra comienza a reducirse. La presión no proviene únicamente del entorno mediático, sino también desde los propios altos mandos, conscientes de que el balance entre inversión y resultados empieza a inclinarse peligrosamente en contra del proyecto encabezado por Alonso.

El semestre que está por comenzar aparece como un punto de quiebre. La expectativa interna es clara: Cruz Azul debe competir por el campeonato y, sobre todo, ganarlo. De no hacerlo, la continuidad del directivo uruguayo quedaría seriamente comprometida, sin importar avances parciales o explicaciones de contexto deportivo.

La cifra invertida no solo pesa por su volumen, sino porque marca un precedente difícil de sostener sin éxito tangible. En la historia reciente del club, pocas gestiones han contado con semejante respaldo económico, lo que eleva de manera natural el nivel de exigencia y acorta los plazos de evaluación.

A esto se suma que algunas decisiones deportivas han generado debate interno. Desde perfiles de refuerzos hasta ajustes en la estructura del plantel, no todas las apuestas han tenido el impacto esperado. El verano se perfila como el último argumento para validar un modelo que apostó fuerte por el presente.

