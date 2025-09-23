El puesto final de los jugadores del Real Madrid en el Balón de Oro 2025

La clasificación del Balón de Oro 2025 reflejó una realidad distinta para el Real Madrid respecto a la de su eterno rival. Mientras el FC Barcelona celebraba el aumento de su protagonismo en la gala, los blancos vivieron una edición discreta, con tres futbolistas en el top 30, pero lejos de los puestos de honor.

De la ausencia en la gala a un papel secundario

Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El club merengue volvió a cumplir con su postura del año pasado: no asistir a la ceremonia en París. Ni directivos ni jugadores acudieron al Teatro del Chatelet, reafirmando su decisión de mantener distancia con el evento. Sin embargo, sí estuvieron presentes en la lista de premiados algunos nombres clave de la plantilla.

Kylian Mbappé: fue el mejor clasificado de los blancos, terminando en el 7.º lugar. El delantero francés firmó un curso notable en su primera temporada completa en Chamartín, aunque sin los títulos europeos que suelen pesar en el palmarés del Balón de Oro.

Vinícius Júnior: cayó hasta la 16.ª posición, muy lejos del podio al que aspiraba en 2024. Su temporada estuvo marcada por la irregularidad y por las tensiones en torno a su renovación, lo que se reflejó en el resultado final de las votaciones.

Jude Bellingham: después de un año brillante en 2024, donde fue uno de los grandes nombres del fútbol europeo, el inglés descendió hasta el 23.º puesto, un escalón que confirma su bajón estadístico pese a seguir siendo pieza clave en el centro del campo blanco.

Huijsen, única nota positiva en el Trofeo Kopa

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

El único guiño al futuro madridista lo protagonizó Dean Huijsen, quien terminó sexto en la clasificación del Trofeo Kopa al mejor jugador joven. Una señal de confianza en la proyección del zaguero, que ha ido ganando minutos y consolidándose poco a poco en la élite.

Entre la élite, pero sin brillo

El contraste con el Barcelona es evidente: mientras el club catalán situó a cuatro jugadores en el top 20, el Real Madrid no tuvo representación entre los diez primeros. La presencia de Mbappé en el séptimo puesto fue lo más destacado de un balance que invita a la reflexión en la Casa Blanca.

Reconocimiento individual en entredicho

El Real Madrid sigue siendo un gigante a nivel colectivo y competitivo, pero las votaciones del Balón de Oro 2025 mostraron que sus estrellas no han tenido el impacto individual suficiente para estar en la lucha final por el premio. El próximo curso será clave para revertir esta dinámica y devolver a los futbolistas blancos al escaparate de los grandes reconocimientos internacionales.