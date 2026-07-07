Los cuartos de final del Mundial 2026 están listos para comenzar. Con el partido entre Colombia y Suiza se terminarán de definir las llaves que disputarán los ocho mejores equipos del torneo. Muchos ya quedaron en el camino, incluidos los tres países anfitriones, que no pudieron llegar más lejos, y la Portugal de Cristiano Ronaldo, que cayó ante España en el partido del lunes. Ahora empieza la recta final y cada selección dejará todo en la cancha para conseguir el pase a las semifinales.

El ranking de los candidatos a ganar el Mundial 2026 tras los octavos de final

8. Suiza

Switzerland v Colombia -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

El equipo suizo tuvo un partido muy complicado ante Colombia en los octavos de final. El ganador del cotejo tuvo que definirse a través de la tanda de penaltis, en la que el guardameta Gregor Kobel se lució y se convirtió en el héroe del cuadro helvético. El equipo europeo no ha tenido grandes reflectores, pero van invictos en el certamen y han mostrado un rendimiento más que sólido.

7. Bélgica

Timothy Castagne, Romelu Lukaku, Belgica | BRUNO FAHY/GettyImages

Los Diablos Rojos fueron de menos a más. Luego de un comienzo un poco trastabillado, con dos empates en fase de grupos, consiguieron una goleada por 5-1 contra Nueva Zelanda que les dio el pase a los dieciseisavos de final. En esa instancia casi quedan eliminados en un partido que tuvo a Senegal 2-0 durante gran parte del encuentro, hasta que los belgas consiguieron darlo vuelta y clasificarse a los octavos con un 3-2 en tiempo suplementario.



Ahora, dejaron en el camino a Estados Unidos goleándolo 4-1 en Seattle, pero tendrán que enfrentar a una de las favoritas, España, para poder continuar con el sueño mundialista.

6. Marruecos

Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi, Marruecos | Xinhua News Agency/GettyImages

Lo de Marruecos ya no es una sorpresa. En Qatar 2022 jugaron las semifinales, pero no lograron la clasificación a la final luego de caer contra Francia. Ahora, los Leones del Atlas eliminaron a Canadá por 3-0 y consiguieron el pase a cuartos de final, donde tendrán la posibilidad de obtener su revancha, ya que enfrentarán a los de Didier Deschamps.



Si bien no muestran el mismo nivel que los llevó al cuarto lugar en el Mundial pasado, tienen grandes nombres y un arquero de primer nivel que puede dar el batacazo contra otro de los favoritos del torneo.

5. Noruega

Noruega | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

¿Puede decirse que Noruega es la gran sorpresa de este Mundial? Los nórdicos, con Erling Haaland, Martin Odegaard y compañía, dieron el batacazo en los octavos de final luego de eliminar a Brasil con un doblete del delantero del Manchester City.



El camino no fue fácil y no seguirá siéndolo, ya que en cuartos enfrentarán a Inglaterra, que viene con el envión de eliminar a México en el Estadio Azteca y que sueña con levantar la Copa del Mundo 60 años después de la conquista en 1966.

4. Inglaterra

Declan Rice, Jude Bellingham, Inglaterra | NurPhoto/GettyImages

Inglaterra llegó a Norteamérica cuestionada por la convocatoria de Thomas Tuchel, que dejó fuera a futbolistas que habían tenido grandes temporadas con sus equipos. Sin embargo, el tiempo parece haberle dado la razón, ya que los Tres Leones están haciendo una gran campaña hasta ahora, logrando la clasificación a cuartos de final luego de dejar atrás a México en uno de los partidos más apasionantes de los octavos.



Ahora viajarán a Miami, donde, bajo el sofocante calor del sur de Florida, tendrán que enfrentar a los noruegos.

3. Argentina

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Elsa/GettyImages

Los campeones del mundo debieron apelar a la épica para superar a Egipto en los octavos de final.



Para el minuto 80, los africanos lideraban el marcador, con comocidad, por 2 a 0 y parecía que el sueño del bicampeonato se acababa. Sin embargo, el espíritu mundialista de Argentina apareció y con tres goles en algo más de 15 minutos lo dieron vuelta y volvieron a ilusionarse con la cuarta.



Cierto es que el rendimiento de los de Scaloni dista de ser el ideal pero a un campeón del mundo nunca se lo puede dejar de lado a la hora de hablar de candidatos.

2. España

Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Fabian Ruiz, España | Molly Darlington/GettyImages

En la previa del Mundial, España era una de las grandes favoritas para ganar el torneo. Sin embargo, ese sentimiento se diluyó luego del empate sin goles contra Cabo Verde en el debut y un cierre de fase de grupos con un complicado 1-0 contra Uruguay. De todas maneras, el fútbol se juega partido a partido y la Roja fue aceitando su funcionamiento bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente.



En dieciseisavos goleó a Austria y en octavos eliminó a Portugal con un gol de Mikel Merino en tiempo adicionado, que evitó ir al alargue. Además, mantiene su arco invicto y Unai Simón se convirtió en el portero con la mayor racha de imbatibilidad del certamen.

1. Francia

Kylian Mbappe, Michael Olise, Francia | Erick W. Rasco/GettyImages

Los franceses están haciendo un Mundial impecable. Cerraron la fase de grupos con puntaje perfecto, eliminaron a Suecia por 3-0 en dieciseisavos y, si bien Paraguay les trajo dolores de cabeza, un penal convertido por Kylian Mbappé les dio la clasificación a cuartos de final y también llevó al delantero del Real Madrid a siete goles en el torneo, donde comparte la cima con Lionel Messi y Erling Haaland.



Además, entre las filas de Les Bleus están jugadores como Ousmane Dembélé, que viene de ganar el Balón de Oro en 2025 y la Champions League con el PSG, así como Michael Olise, que quiere romper el récord de asistencias en Mundiales.