El ranking de los mejores jugadores del Mundial 2026 tras la fase de grupos

La primera fase del Mundial 2026 ha dejado mucha tela para cortar. Grandes rendimientos individuales (Messi, Mbappé, Haaland y Vinicius Jr), historias emotivas dignas de ser contadas, como las de Cabo Verde, Sudáfrica o incluso Curazao, con el empate ante Ecuador, y algunas decepciones.



Ya tenemos a las 32 selecciones que jugarán los 16avos de final, esta instancia nueva que se agregó tras la ampliación del Mundial a 48 equipos.



El margen de error se ha acabado. El que gana, sigue en carrera y el que pierde, vuelve a casa.

Los mejores jugadores del Mundial 2026 tras la fase de grupos-rankeados

10. Jamal Musiala- Alemania

Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Musiala fue uno de los futbolistas más desequilibrantes en el 7-1 de Alemania sobre Curazao y en el 2-1 sobre Costa de Marfíl.



Marcó, generó peligro constantemente y confirmó por qué muchos lo consideran uno de los candidatos a ser la gran figura joven de este Mundial.



Si bien es cierto que Curazao no es medida, los germanos comenzaron con todo la Copa del Mundo, viniendo de atrás ante Costa de Marfíl y ya avisan que son candidatos.

9. Harry Kane-Inglaterra

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Harry comenzó con todo el Mundial, marcándole un doblete a Croacia. En la segunda fecha las cosas no salieron y la pólvora del delantero del Bayern Múnich estuvo mojada.



Ante Panamá, en la tercera fecha. el 9 volvió a anotar, para asegurar el liderato de Inglaterra en el Grupo L.



Buena parte de la suerte de los Tres Leones dependerá de lo que haga su gran delantero.

8. Ousmane Diomandé-Costa de Marfil

Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026 | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

Costa de Marfil se metió en los 16avos de final del torneo tras haber finalizado en la segunda posición del Grupo E, por detrás de Alemania. Y en buena medida se debe a lo que aportó Ousmane Diomandé.



Fuerte en el juego aéreo, seguro en los cruces y con personalidad para salir jugando desde el fondo, el central de 22 años volvió a demostrar por qué es considerado uno de los defensores con mayor proyección del fútbol europeo.

7. Folarin Balogun-Estados Unidos

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Richard Heathcote/GettyImages

Estados Unidos tuvo un gran comienzo en el Mundial 2026. El cuadro de las Barras y las Estrellas derrotó por marcador de 4-1 a Paraguay en el primer partido del grupo D y después venció 2-0 al conjunto de Australia. El cuadro norteamericano tuvo un gran rendimiento colectivo, aunque un futbolista robó las miradas: Folarin Balogun, autor de un doblete ante los guaraníes.



El atacante originario de Nueva York sorprendió a propios y a extraños con su gran exhibición ante la Albirroja, y aunque en la jornada dos no marcó, su nivel de juego volvió a ser alto.



Tras haber ganado la zona, los locales jugarán ante Bosnia y Herzegovina en los 16avos de final. Y no quieren que nadie los despierte de su sueño.

6. Dembélé- Francia

Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026 | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

El jugador del PSG tuvo un rol más secundario en las primeras victorias de Francia. Si bien el rendimiento fue bueno, los flashes se los llevó su compañero Mbappé.



Sin embargo, en la tercera fecha, ante Noruega, Dembélé apareció en todo su esplendor, con un triplete en un abrir y cerrar de ojos.

5. Ayyoub Bouaddi-Marruecos

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Tras el tercer puesto obtenido en Catar 2022, se esperaba mucho de Marruecos.



No les tocó un debut fácil. Enfrente estaba Brasil, uno de los candidatos. Pero los campeones de la Copa de África hicieron un gran partido y hasta pudieron haberlo ganado.



Buena parte del mérito hay que dárselo a Ayyoub Bouaddi, el mediocampista de 18 años del que todo el mundo está hablando. Actualmente milita en el Lille de la Ligue 1 pero ya es casi un hecho que será traspasado a algún gran equipo cuando finalice el Mundial.



Marruecos ganó sus dos siguientes partidos y ahora se las verá con los Países Bajos, en uno de los grandes partidos que tendrán los 16avos de final.



4. Erling Haaland-Noruega

Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Al Bello/GettyImages

No se podía pedir un mejor debut mundialista para Haaland, en su primera Copa del Mundo.



El Androide anotó por duplicado en la victoria de 4 a 1 de Noruega ante Irak. Días más tarde, los nórdicos consiguieron la segunda victoria, esta vez ante Senegal, que vendió cara la derrota.



Haaland volvió a ser clave con un doblete, fundamental para el 3 a 2 final. Y en la tercera fecha todos nos quedamos con las ganas de ver el duelo ante Mbappé, pero el entenador nórdico prefirió darle descanso a la mayoría de los titulares.

3. Vinicius Jr-Brasil

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 | Megan Briggs/GettyImages

El delantero del Real Madrid llegó a la cita mundialista sabiendo que era el arma principal del equipo de Ancelotti.



Tras los primeros tres partidos, queda claro que la presión no le pesó: Vini anotó cuatro goles y fue clave para que su selección se quede con el grupo, tras un empate ante Marruecos y cómodas victorias ante Hatí y Escocia.



Se viene Japón. Y el 7 será fundamental para que los sudamericanos sueñen con la sexta estrella.

2. Kylian Mbappé- Francia

France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Visionhaus/GettyImages

Mbappé retomó las cosas tal como las dejó en la final de Catar 2022, en la que anotó un hat trick (que no alcanzó para quedarse con el título).



En el debut de Francia ante Senegal, más complicado de lo esperado, el delantero del Real Madrid mostró toda su categoría para anotar un doblete, vital para el 3 a 1 final.



El segundo compromiso fue ante Irak. Esta vez fue un 3 a 0, con otros dos del 10.



Ante Noruega, el delantero del Real Madrid se vistió de asistidor, un rol que también le sienta bien. Francia mete miedo y se ilusiona con la tercera estrella.

1. Lionel Messi-Argentina

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

Cinco goles, varios récords rotos, toques mágicos y más fue el saldo de la actuación de Lionel Messi en esta fase de grupos de su sexta Copa del Mundo. Nada mal para el "pibe" de 38 años.



El argentino está jugando su último Mundial y parece que va en serio en el intento de repetir la proeza de Catar 2022.



Gracias a su rendimiento superlativo, Argentina derrotó primero a Argelia por 3 a 0 , luego a Austria, con otro doblete de la Pulga, y finalmente, en el triunfo de la albiceleste 3-1 sobre Jordania, el astro argentino marcó el último tanto de la noche, concretando así una fase de grupos perfecta, con seis anotaciones.



Por todo esto, Messi fue el mejor jugador del torneo tras la primera fase.

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