El Real Madrid acelera la llegada de Yan Diomande tras la inminente salida de un extremo

A pesar de los rumores que lo vinculaban con su antiguo club, River Plate, todo apunta a que el extremo del Real Madrid Franco Mastantuono se unirá a la Fiorentina, de la Serie A, en calidad de cedido.

El jugador de 18 años llegó a la capital española el verano pasado en una operación valorada en 63.2 millones de euros, pero no logró justificar su precio. Mastantuono marcó solo tres goles en 35 partidos, muchos de ellos disputados durante pocos minutos al final de encuentros ya decididos.

La llegada de cinco nuevas incorporaciones este verano, con nombres como Yan Diomande y Rodri aún pendientes de posible fichaje, obliga al Real Madrid a liberar espacio en su plantilla, y Mastantuono se perfila como el candidato evidente para abandonar el Bernabéu.

Según informa The Athletic, se espera que el argentino se incorpore a la Fiorentina mediante una cesión sin opción de compra, un formato similar al de la etapa de Endrick en el Lyon la temporada pasada. Mastantuono despertó el interés de River Plate y de clubes de Arabia Saudí, pero el deseo de «los blancos» era que el delantero permaneciera en Europa.

Mastantuono saldría del Real Madrid este verano | Europa Press Sports/GettyImages

¿Efecto dominó? La salida de Mastantuono acelera el fichaje de Diomande

Si Mastantuono concreta su traspaso a la Fiorentina, dejaría a José Mourinho con aún menos profundidad de plantilla en la banda derecha; Brahim Díaz sería el único extremo derecho natural en el vestuario del Bernabéu.

Rodrygo se adueñó de esa posición en temporadas anteriores, pero el brasileño aún se recupera de una grave lesión del ligamento cruzado anterior. Endrick también puede jugar en banda, aunque rinde mejor como delantero centro.

Por tanto, el puesto queda libre para que Diomande lo ocupe. El jugador de 19 años, que participó en 22 goles con el RB Leipzig la temporada pasada, desea fichar por el Real Madrid, habiendo elegido al 15 veces campeón de Europa por encima del Paris Saint-Germain y el Liverpool.

RB Leipzig vs St. Pauli - 1.Bundesliga | NurPhoto/GettyImages

Se informó que se había acordado un traspaso por valor de casi 135 millones de euros, pero se creía que una disputa entre agencias estaba retrasando la operación, algo que el director general del RB Leipzig, Marcel Schäfer, ha desmentido posteriormente.

También cuestionó los incesantes rumores de fichaje en torno al internacional marfileño e insistió en que el acuerdo para el traspaso de Diomande al Real Madrid aún no estaba cerrado. "Está claro que algunos supuestos expertos en fichajes informaron hace unos días de que el trato estaba hecho o dieron el 'here we go' (refiriéndose al periodista Fabrizio Romano). Simplemente no es así. Aún no estamos en esa fase", declaró Schäfer a Sky Sports Alemania.