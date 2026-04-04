En el Real Madrid estaría todo listo para avanzar con las negociaciones y renovar el contrato de Antonio Rüdiger. El defensor central, que finaliza su vínculo en junio, se encamina a firmar una extensión por un año, con conversaciones ya bastante encaminadas entre las partes.

A sus 33 años, el alemán sigue sosteniendo un nivel de primera y logró convencer a la dirigencia con su rendimiento y compromiso. Desde el club valoran su influencia en la defensa, en especial luego de una temporada en la que jugó con molestias físicas y priorizó competir por encima de su bienestar personal.

"Puse mi propia salud a un lado y quería estar al 100% para el Real Madrid", dijo en una entrevista. El central también explicó el proceso que atravesó con las lesiones y su recuperación. "Por fin puedo jugar partidos completos sin ningún problema", expresó.

La predisposición del jugador resulta determinante en la negociación. Rüdiger mantiene como prioridad continuar en el club, incluso aceptando una reducción salarial para facilitar el acuerdo. Desde ambas partes entienden que el entendimiento puede cerrarse en las próximas semanas.

🚨 BREAKING: Antonio Rudiger is VERY CLOSE to RENEWING his contract with Real Madrid! @elmundoes pic.twitter.com/natm7zrSGc — Madrid Zone (@theMadridZone) April 4, 2026

En lo deportivo, el defensor volvió a sumar minutos con regularidad y también recuperó presencia en la selección alemana. Luego de pasar por una operación en la rodilla izquierda en 2025, logró dejar atrás una etapa complicada. "Me siento realmente bien y estoy aliviado de haber terminado con mis tratamientos médicos", afirmó.

Dentro del campo, su rol continúa siendo determinante. Se consolidó como uno de los especialistas del equipo en los duelos individuales ante delanteros destacados. Su rendimiento frente a Erling Haaland en específico instó al cuerpo técnico a trabajar para repetir ese tipo de trabajo en futuros compromisos.

RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Rüdiger también se refirió a su estilo de juego. "Ser un defensa duro es parte de mi ADN", señaló. A su vez, remarcó que su intensidad no implica perder el control. "Si no jugara al límite, sería la mitad de bueno", explicó.

Desde su llegada en 2022, el alemán se transformó en una referencia en la última línea junto a Éder Militão. En el club entienden que su continuidad permite sostener una base defensiva consolidada de cara a la próxima temporada.