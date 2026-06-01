El Real Madrid afronta la semana que definirá a su próximo presidente

A menos de una semana de las elecciones presidenciales del Real Madrid, los dos principales candidatos al cargo, Florentino Pérez y Enrique Riquelme, agudizaron una campaña que genera un intenso debate entre los socios.

El foco de la discusión está puesto en el futuro modelo de gestión de la entidad. Mientras el actual mandatario apuesta por una transformación que permitiría a los afiliados participar del valor económico del club, su rival considera que esa iniciativa representa un riesgo para la identidad histórica del merengue.

El proyecto que genera controversia

La propuesta impulsada por Florentino Pérez contempla la venta de una participación minoritaria del club, cercana al cinco por ciento. El objetivo sería que un inversor externo ayude a establecer una valoración de mercado más precisa de la institución y, posteriormente, trasladar parte de ese patrimonio económico a los socios.

Presentation Of Candidacy Of Florentino Perez For Real Madrid Presidency | Europa Press Sports/GettyImages

El dirigente defendió públicamente la iniciativa y aseguró que busca reforzar el vínculo entre la entidad deportiva y sus asociados. Según explicó, considera que los socios deben ser los principales beneficiarios del crecimiento económico que ha experimentado el Real Madrid durante las últimas décadas.

Riquelme apuesta por un mensaje contundente

En contraparte, Enrique Riquelme convirtió el rechazo a cualquier venta de participaciones en uno de los ejes centrales de su campaña. El empresario pidió a los socios expresar en las urnas su posición y presentó la elección como una decisión trascendental para el futuro institucional.

Su política sostiene que el club debe continuar siendo íntegramente propiedad de los socios y sin participación de inversores externos, una postura que busca conectar con los sectores más tradicionales del madridismo y alejarse del concepto de una Sociedad Anónima Deportiva.

🗣️💣Enrique Riquelme: "Florentino ha sido un gran presidente, pero eso no le da derecho a VENDER el club. Ha cruzado una LÍNEA ROJA." pic.twitter.com/oKTTBgCaRF — Madridista Hoy (@madridistahoy) May 31, 2026

Además del debate institucional, ambos candidatos mantienen abiertas incógnitas importantes en el plano deportivo. Florentino evitó confirmar quién será el próximo entrenador, aunque elogió el trabajo realizado por José Mourinho durante su anterior etapa en el club.

Por su parte, Riquelme tampoco reveló detalles definitivos sobre posibles incorporaciones de jerarquía, aunque adelantó que en los próximos días anunciará nuevas figuras internacionales para reforzar su proyecto y también prometió presentar a un entrenador con experiencia y capacidad de gestión.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP