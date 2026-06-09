El Real Madrid analiza dos alternativas para reforzar el lateral izquierdo

El Real Madrid continúa dando forma a su plantel de cara a la próxima temporada 2026/27 y trabaja en la incorporación de un futbolista que responda a las exigencias tácticas de José Mourinho para reforzar el lateral izquierdo.

En esa línea, los dos nombres que encabezan la lista son Josko Gvardiol, actualmente en el Manchester City, y Ricardo Calafiori, defensor del Arsenal. Además de desempeñarse como laterales, pueden actuar como zagueros centrales, una cualidad que permitiría modificar el esquema defensivo durante los partidos sin necesidad de realizar cambios, una característica que resulta fundamental para el técnico portugués.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Jose Mourinho told Real Madrid:



"Bring me Gvardiol or Calafiori."



The club are already working to sign one of them.



— @jfelixdiaz pic.twitter.com/0KwCi0oQXs — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 8, 2026

La idea de Mourinho

La intención del entrenador es construir una defensa flexible y equilibrada. Con laterales derechos ofensivos, considera necesario incorporar un jugador más conservador por el sector izquierdo para compensar el funcionamiento colectivo.

La posibilidad de alternar entre una línea de cuatro defensores y una estructura con tres centrales es uno de los aspectos más valorados por el portugués. Por eso, tanto Gvardiol como Calafiori aparecen como opciones ideales para encajar en ese modelo.

A pesar de haber sufrido una fractura de tibia que redujo considerablemente su participación en la última temporada de la Premier League, el croata es uno de los nombres que más seducen dentro del club.

Con contrato vigente hasta 2028, el City no facilitaría una salida sencilla y el merengue requeriría de una inversión económica importante; sin embargo, el interés del jugador por sumarse al proyecto madridista podría convertirse en un factor determinante para avanzar en una hipotética negociación.

Crystal Palace v Arsenal - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

En contraparte, Calafiori pareciera ser la alternativa más accesible. Aunque perdió protagonismo en algunos tramos de la campaña con el Arsenal, continúa siendo un futbolista muy valorado por su capacidad técnica, su lectura táctica y su polifuncionalidad.

Mourinho conoce bien su evolución desde los tiempos en que surgía de las divisiones inferiores de la Roma, y siempre siguió de cerca su crecimiento deportivo. Además, su posible traspaso resultaría económicamente más viable: a diferencia de Gvardiol, cuyo fichaje responde a una cifra cercana a los 70 millones de euros, el italiano tiene una valoración estimada en 55 millones.

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