El Real Madrid apunta a Deschamps como una opción para el banquillo para la próxima temporada

De cara a la próxima temporada, la continuidad de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid aparece condicionada a los resultados inmediatos y, en un contexto donde el equipo podría cerrar el año sin títulos, la dirigencia ya se mueve en busca de un perfil con mayor recorrido.

En esa línea, el nombre de Didier Deschamps, actual entrenador de la selección de Francia, surge como una de las opciones prioritarias del mercado; el técnico ya tiene decidio que dejará su cargo en el combinado tras el Mundial 2026.

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Un candidato con peso propio

Según la información difundida por el medio francés RMC Sport, el técnico campeón del mundo integra una selecta lista de candidatos que evalúa la dirigencia merengue, encabezada por Florentino Pérez. La intención del club es apostar por un entrenador de experiencia internacional, capaz de gestionar un vestuario lleno de figuras y sostener la exigencia competitiva.

La trayectoria de Deschamps cumple con varios de esos requisitos y lo respalda como un entrenador ganador, con un palmarés sólido de 10 títulos en su trayectoria. Inició su camino ganador con el AS Mónaco, donde conquistó la Copa de la Liga en la temporada 2002/03, y luego sumó la Serie B con la Juventus en 2006/07. Su etapa más exuberante a nivel clubes fue en el Olympique de Marsella, donde levantó seis trofeos, entre ellos una Ligue 1, tres Copas de la Liga y dos Supercopas de Francia. A nivel internacional, al frente del combinado francés, además de conquistar la Copa del Mundo en Rusia 2018, agregó la UEFA Nations League 2020/21.

Si bien su salida de la selección es un hecho, el entrenador mantiene cautela y analiza distintas propuestas dentro de su futuro inmediato. Desde Europa hasta en el fútbol de Arabia Saudita están interesados en negociar un acuerdo con el técnico una vez finalice su ciclo internacional.

🚨 BREAKING: Didier Deschamps is on Real Madrid’s shortlist for NEXT SEASON! @FabriceHawkins pic.twitter.com/II5Ks9COO7 — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 10, 2026

Sin embargo, el interés del Real Madrid podría inclinar la balanza en caso de recibir una propuesta formal. Desde el entorno de Deschamps todo indica que sería un proyecto deportivo difícil de rechazar.

Asimismo, más allá del francés y de que todavía no hay una decisión tomada respecto a la continuidad de Arbeloa, al menos hasta el cierre del calendario, la dirigencia merengue analiza otras alternativas de interés: técnicos como Unai Emery o Massimiliano Allegri también aparecen en el radar blanco.

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