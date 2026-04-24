El Real Madrid apunta a Olise con una propuesta millonaria para sacarlo del Bayern Múnich

Según informó The Touchline, de cara al próximo mercado de pases, el Real Madrid prepara una propuesta cercana a los 175 millones de euros para fichar a Michael Olise, uno de los nombres propios de la temporada en el Bayern Múnich; la propuesta cuenta con la aprovación directa del presidente Florentino Pérez, que busca sumar talento diferencial para potenciar el ataque merengue.

La idea es apostar por un futbolista en plena evolución, capaz de marcar la diferencia tanto en el uno contra uno como en la generación de juego en cancha.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Real Madrid have already started preparations to submit a €175M bid for Michael Olise this summer.



Florentino Pérez is determined to bring the French forward to the Bernabéu! pic.twitter.com/H7NNP9sycw — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 24, 2026

Una temporada que lo puso en la élite europea

Con la camiseta del Bayern Múnich, el extremo francés se convirtió en una pieza clave del equipo y acumula más de 15 goles y 25 asistencias entre todos los torneos. Olise aporta creatividad, pausa y desequilibrio, cualidades que lo posicionan como uno de los atacantes más completos del momento.

Tanto en la Bundesliga como en la UEFA Champions League fue determinante para sostener al conjunto alemán en competencia y meterlo entre los principales candidatos al título, De hecho, cabe mencionar que el francés resultó clave en los cuartos de final de la "Orejona" ante el Madrid: sentenció la serie con un global de 6-4 al marcar el cuarto gol en la vuelta, sobre el descuento del segundo tiempo.

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

Sin embargo, pese al fuerte interés de la dirigencia merengue, y según explicó Fabrizio Romano en los últimos días, el Bayern Múnich no contempla negociar la salida del jugador en un futuro inmediato. Olise tiene contrato a largo plazo, hasta junio de 2029, y no cuenta con cláusula de rescisión, lo que le da al club un control total sobre su ficha.

Incluso ante cifras que podrían rozar los 200 millones de euros, en Alemania apuntan a blindar a su figura y, en todo caso, avanzar en una mejora contractual antes que dar lugar a una negociación por su traspaso.

Más allá de las cifras, la clave estará en la postura del Bayern y en la decisión del propio jugador. Por ahora, desde el club la intención es retenerlo y seguir construyendo una regularidad competitiva alrededor de su talento.

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