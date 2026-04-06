El Real Madrid apunta a una de las mayores promesas defensivas de la Real Sociedad

Jon Martín, el central de la Real Sociedad, se consolida como una de las grandes apariciones de la temporada en LaLiga y despierta el interés de varios equipos importantes del continente, entre ellos el Real Madrid de Álvaro Arbeloa; su evolución sostenida lo posiciona como una opción real del mercado, con proyección internacional y un nivel de competitividad regular.

Un perfil seductor para los equipos grandes

Con características de dominio en el juego aéreo, buena disputa de la pelota en el uno contra uno y gran proyección en la salida desde el fondo, Martín ofrece un equilibrio que no abunda en su posición. A lo largo de la temporada demostró personalidad para medirse ante delanteros de mayor experiencia y una madurez competitiva que lo hace destacar por encima de la media en su puesto.

En esa contexto, el Real Madrid ya analiza su nombre como una alternativa concreta para reforzar la última línea. La necesidad de renovar y darle mayor estabilidad al eje defensivo, afectado en los últimos años por lesiones y rotaciones en el equipo, obliga al club a pensar en perfiles con continuidad a largo plazo dentro de las variantes.

La posibilidad de incorporarlo no solo responde a una urgencia puntual, sino también a una planificación estratégica de cara a los próximos años. Sin embargo, varios clubes más del continente mantienen informes positivos sobre el defensor y apuntan a la eficacia de los talentos jóvenes que demuestran regularidad en ligas competitivas, como LaLiga.

Atletico de Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Cabe mencionar que Martín renovó recientemente su vínculo con la Real Sociedad hasta 2031; el nuevo contrato incluye una cláusula de rescisión fijada en 50 millones de euros, una cifra que podría cobrar protagonismo en caso de que el Real Madrid decida avanzar de manera concreta por su fichaje.

Aún así, su futuro inmediato dependerá tanto de su continuidad en este nivel como de los movimientos del mercado.

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