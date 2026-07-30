El Real Madrid cierra la venta de Gonzalo al Fulham

El Real Madrid está muy cerca de concretar una de las ventas más importantes de este mercado de pases: Gonzalo García dejará el club para incorporarse al Fulham, que aceleró las negociaciones en los últimos días y alcanzó un acuerdo económico con la entidad presidida por Florentino Pérez.

Aunque todavía existen distintas versiones respecto al monto definitivo de la transferencia, todo apunta a que será una de las ventas más importantes de un futbolista surgido de la cantera merengue.

🚨⚪️⚫️ BREAKING: Gonzalo García to Fulham, here we go! Deal completed with Real Madrid.



◉ €40m fixed fee.

◉ €2m future add-ons.

◉ 30% sell-on clause to Real.

◉ Matching rights for Real Madrid.



Up next: Cesar Palacios to Fulham, being completed shortly. 🔜🇪🇸 pic.twitter.com/hVhJiHEVpZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

Según trascendió, el conjunto de la Premier League desembolsará cerca de 40 millones de euros por el 70% de los derechos del delantero, aunque también sitúan el valor total de la operación en torno a los 70 millones, incluyendo diferentes cláusulas y una opción preferencial de recompra a favor del Madrid.

La cantera vuelve a generar ingresos millonarios

Hace apenas unas semanas el club ya había cerrado el traspaso de Nico Paz al Como, otra operación de gran impacto económico. Ahora, la salida de Gonzalo vuelve a demostrar la capacidad del Madrid para convertir el desarrollo de sus juveniles en una fuente de ingresos sin perder la posibilidad de recuperarlos en el futuro mediante distintas cláusulas.

Además, las negociaciones entre ambas instituciones también avanzan para cerrar el fichaje del canterano César Palacios, cuyos últimos detalles se resolverían en las próximas horas.

Arbeloa, clave para convencer al delantero

Uno de los grandes responsables del desembarco de Gonzalo en Inglaterra es Álvaro Arbeloa; el actual entrenador del Fulham conoce perfectamente al delantero tras haber trabajado con él en las categorías inferiores del Madrid y siempre lo consideró una de las mayores promesas de la cantera.

Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Angel Martinez/GettyImages

Durante la última campaña con el primer equipo merengue, el juvenil disputó 39 partidos oficiales y marcó 13 goles, incluyendo seis en LaLiga y cuatro en el Mundial de Clubes, donde terminó como máximo goleador del torneo. Ese rendimiento terminó de convencer al Fulham para apostar por su fichaje y convertirlo en una de las incorporaciones más importantes de su proyecto para la próxima temporada.

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