El Real Madrid confirma una oferta formal por Julián Álvarez: la respuesta del Atlético de Madrid

Días antes de ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez dejó en claro que estaba listo para ir al mercado por un fichaje "galáctico". Hoy, luego de horas de expectativas, ya se conoce de qué jugador hablaba el mandamás de la casa blanca.

El Real Madrid ha dado un paso que sacude por completo el mercado de fichajes al presentar una oferta formal por Julián Álvarez. El propio club merengue hizo público el movimiento mediante un comunicado oficial, confirmando poner sobre la mesa una propuesta de 150 millones de euros para intentar hacerse con los servicios del delantero argntino.

🚨 ÚLTIMA HORA I El Real Madrid anuncia que ha realizado una oferta de 150 millones de euros al @Atleti por Julián Álvarez



❌ Tras estudiarla y valorarla, el Atleti ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/hTTE2L9GxG — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 9, 2026

La noticia tomó fuerza de inmediato debido a que rara vez el conjunto blanco reporta de manera oficial una negociación de este calibre. En el mensaje difundido por el club se explica que la postura fue tomada tras reunión de la Junta Directiva, misma que dio aval a Florentino para ir por el delantero.

Sin embargo, la respuesta del Atlético de Madrid fue rápida y contundente. El cuadro rojiblanco agradeció formalmente la propuesta presentada por su vecino y rival, aunque dejó claro que no existe intención alguna de negociar la salida de quien es y con diferencia su mejor jugador.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Visionhaus/GettyImages

El cuadro blanco reportó que el conjunto rojiblanco dio un "no" a los 150 millones por el atacante que jugará la Copa del Mundo con Argentina. Sin embargo, también se aclara que el 'Atleti' dejó la puerta abierta al traspaso de su estrella a través del pago de la clausula de salida en el contrato de Álvarez.

De forma natural, el escenario antes reportado. El valor de dicha clausula es de 500 millones de euros. Esta cifra no puede ser pagada ni por el Real Madrid, ni por ningún otro equipo de fútbol en cualquier parte del planeta.